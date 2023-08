Hace tan solo unas semanas Eduin Caz, vocalista y líder de Grupo Firme, anunció que tras concluir sus compromisos con la banda, hará una pausa en su carrera y se tomará un tiempo lejos de los escenarios para centrarse en recuperar su vida y ser un mejor padre para sus hijos.

Si bien hasta el momento no ha explicado si este descanso significa el fin de su trayectoria como cantante, en uno de sus últimos conciertos pidió al público que entendiera su decisión y hasta reveló uno de los motivos por lo que se atrevió a dar este paso.

En el fin de semana, Firme se presentó en la Feria Nacional Potosina, donde frente a más de 300 mil personas, Caz confesó que por varios meses estuvo luchando contra el cáncer de esófago.

PUBLICIDAD

Relacionadas Consternados por muerte de cantante a los 38 años tras hacerse liposucción

Las palabras del intérprete de “Ya supérame” dejaron fríos a sus fans, sobre todo, luego de que éste en pleno escenario mostrara las cicatrices de una operación a la que tuvo que someterse para poder combatir a esta enfermedad: “Nunca lo quise decir, pero creo que es la noche perfecta para explicarles mi cirugía. Es la única vez que lo voy a decir y quiero que entiendan el motivo por el que ya me quiero ir a la ver... Fue una hernia hiatal que se va complicando y a mí me valió, entonces eso se hace esófago de Barrett y eso se hace cáncer”, dijo.

Asimismo, detalló que el diagnóstico lo recibió a finales del pasado 2022 y aunque llegó a creer que moriría, ahora puede gritar a los cuatro vientos que esta difícil etapa de su vida ha quedado atrás: “Así como se quedaron ustedes, así me quedé yo el 4 de noviembre, frío, dije: ‘me cargó la ver... pero busqué a los mejores doctores y me operé y aquí andamos”, agregó.

Caz también explicó que si nunca habló sobre su verdadera situación de salud fue porque no quería que lo vieran con lástima, pero en este momento de su vida, cuando por fin ha salido adelante tiene mucho que agradecer y mucho por qué vivir: “Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como ‘¡ay, pobrecito!’, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver... entonces hay que disfrutar y esta noche es muy especial como para amanecernos”, expresó, mientras su hermano Jhonny gritó “¡Vencimos al cáncer!”.

PUBLICIDAD

¿Qué fue lo que le pasó a Eduin Caz?

A mediados del año pasado, justo cuando la fama de Grupo Firme empezaba a subir como la espuma, se reveló que su vocalista Eduin Caz enfrentaba serios problemas de salud debido a una hernia hiatal. El problema se intensificó por la manera de beber del famoso, incluso, en mayo del 2022 fue hospitalizado de emergencia tras desvanecerse después de uno de sus conciertos.

Según explicó el mismo Caz, a pesar de que conocía si situación, fue dejando que el problema se complicara hasta que la hernia evolucionó a tal grado de que se convirtió en una lesión llamada esófago de Barrett. De acuerdo con la Clínica Mayo, se trata de una afección en la que el revestimiento plano del esófago se daña por los ácidos estomacales y provocan que este se vuelva rojo y se engrose.

En algunos casos, el esófago de Barrett puede desencadenar un cambio en las células aumentado el riesgo de desarrollar cáncer.

Fue en enero del 2023 cuando Caz entró por primera vez al quirófano, en esa ocasión para tratar un problema de sinusitis, pero posteriormente anunció que volvería a ser intervenido, ahora por la hernia que ya le había sido diagnosticada mucho tiempo atrás. En ese momento”, la agrupación pospuso el concierto que tenía programado para el mes de febrero en el Foro Sol. “Todavía me falta otra operación que es la de mi hernia y la verdad yo no quiero darles un mal espectáculo. Espero me entiendan”, dijo.

Ahora se sabe que la realidad de Caz era mucho más grave de lo que él mismo reflejaba en las redes sociales y su público le ha mostrado su apoyo a través de las redes sociales.

“Si antes te admiraba hoy te admiro más que Dios te de salud y vida”; “Gracias a Dios y sigue disfrutando tu vida al máximo”; “Nunca cambies tu humildad y sencillez”, son algunos comentarios que se pueden leer.