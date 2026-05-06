El actor Jesse Williams y la actriz Alejandra Onieva habrían contraído matrimonio en una ceremonia privada celebrada en Estados Unidos, según informaron medios internacionales.

De acuerdo con publicaciones como Hola! y TMZ, la pareja optó por un enlace discreto, al que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Hasta el momento, no han trascendido imágenes ni detalles sobre la celebración.

Williams, reconocido por su papel como el doctor Jackson Avery en la serie Grey’s Anatomy, y Onieva, conocida también por su vínculo familiar con Tamara Falcó, hicieron pública su relación en septiembre del año pasado. Desde entonces, se les ha visto juntos en distintas ocasiones, incluyendo paseos por Madrid y su aparición en el estreno de la serie “Hotel Costiera”, producción en la que coincidieron por primera vez durante el rodaje.

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Este matrimonio representa la segunda unión para el actor estadounidense, quien anteriormente estuvo casado con Aryn Drake-Lee. La relación, que se extendió entre 2012 y 2017, terminó en un proceso de divorcio mediático y prolongado. Durante ese matrimonio, la expareja tuvo dos hijos.

Tras su separación, Williams también mantuvo una breve relación con la actriz Minka Kelly, conocida por su participación en la serie Friday Night Lights.

Por ahora, ni Williams ni Onieva han confirmado públicamente su boda. Se desconoce si la pareja compartirá detalles del enlace en el futuro o si preferirá mantener su vida personal alejada del foco mediático.