El ícono de la comedia Dick Van Dyke celebró su centenario el sábado, alcanzando el siglo de vida unas seis décadas después de haber cantado y bailado con Julie Andrews en “Mary Poppins” y de haber protagonizado su propia comedia televisiva.

“Lo más gracioso es que no es suficiente”, dijo Van Dyke en una entrevista con ABC News en su casa de Malibu, California. “Cien años no son suficientes. Quiero vivir más, y eso es lo que pienso hacer”.

Como parte de la celebración del cumpleaños de Van Dyke este fin de semana, los cines de todo el país están proyectando un nuevo documental sobre su vida, “Dick Van Dyke: 100th Celebration”.

Van Dyke se convirtió en uno de los actores más importantes de su época con “The Dick Van Dyke Show”, que se emitió de 1961 a 1966 en CBS; apareció junto a Andrews como un deshollinador con acento cockney en el clásico de Disney de 1964, “Mary Poppins”, y, a sus 70 años, interpretó a un médico detective en “Diagnosis: Murder”.

También estrella de Broadway, Van Dyke ganó un premio Tony por “Bye Bye Birdie”, además de un Grammy y cuatro premios Emmy. En 1963, protagonizó la versión cinematográfica de “Bye Bye Birdie”.

El año pasado, se convirtió en el ganador de mayor edad de un premio Emmy diurno, por un papel como invitado en la telenovela “Days of Our Lives”.

En la década de 1970, superó su adicción al alcohol y habló abiertamente sobre ello en un momento en que no era común hacerlo.

Ahora que ha cumplido 100 años, Van Dyke dijo que ha adquirido una nueva perspectiva sobre cómo solía interpretar a personajes mayores.

“Sabes, interpreté a muchos ancianos, y siempre los representaba como enojados y cascarrabias”, le dijo a ABC News. “En realidad no es así. No conozco a ningún otro centenario, pero puedo hablar por mí mismo”.

Recientemente compartió su sabiduría sobre cómo llegar a los cien años en su libro “100 Rules for Living to 100: An Optimist’s Guide to a Happy Life”. Atribuyó a su esposa, la maquilladora y productora Arlene Silver, de 54 años, el mérito de mantenerlo joven. “Ella me da energía. Me da alegría y todo tipo de apoyo”, le dijo a ABC News.

Van Dyke nació en West Plains, Missouri, en 1925, y creció siendo “el payaso de la clase” en Danville, Illinois, mientras admiraba e imitaba a los comediantes del cine mudo.

Le contó a ABC News que empezó a actuar cuando tenía unos 4 o 5 años en una obra de teatro navideña. Dijo que interpretaba al Niño Jesús.

“Hice algún comentario gracioso, no recuerdo qué dije, pero hizo reír a toda la congregación”, dijo. “Y me gustó el sonido de esas risas”.

¿Y qué es lo más difícil de tener 100 años?

“Echo de menos poder moverme con facilidad”, le dijo a ABC News. “Tengo una pierna que me falla, no sé por qué”.

“Aun así, intento bailar”, dijo riendo.