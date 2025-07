Raúl Armando del Valle Robles, mejor conocido como Luar La L, , reveló este miércoles a través de sus redes sociales que enfrenta un delicado quebranto de salud.

En un video publicado desde una camilla de hospital, el artista explicó que fue ingresado de emergencia tras presentar vómitos con coágulos de sangre y sangrado nasal. Hasta el momento, los médicos no han logrado identificar la causa exacta de sus síntomas.

“En el día de ayer me levanté y estaba vomitando cuágulos de sangre, estaba sangrando por la nariz, sentía el pecho bien apretau, no sabía lo que me estaba pasando. Fuí al hospital, y me hicieron unos análiss y unas cosas, pero no se ha encontrado nada todavía. Los doctores me dicen que puede ser algo serio como algo que no, pero que mayormente, pues sí, puede ser algo bastante serio”, relató el cantante urbano en el video, que fue publicado en las redes sociales del programa de televisión, Jugando Pelota Dura.

Del Valle Robles continuó diciendo que por una semana ha estado “limpiándose” de las diferentes “sustancias que consumía”.

“Quiero mejorar mi vida, y ponerme pa’ mi familia y pa’ mi vida. Las drogas me han atrasado mucho en la vida”, mencionó también.

En septimebre de 2024, el artista urbano reveló que se entregó a la religión cristiana en medio del concierto del productor Onell Díaz, donde interpretaron “Confesión”, un tema del año 2020, con el que este narró la “salvación de Dios”.

“Yo soy un ‘warrior’ de la vida”, dijo también el joven sobre el proceso que vive, al tiempo que agradeció las oraciones y muchas de apoyo que ha recibido.