El reconocido locutor y productor puertorriqueño Antonio Sánchez, mejor conocido como “El Gangster”, anunció este lunes su salida del programa radial “El Circo de La Mega”, poniendo fin a una de las duplas más icónicas de la radio en Puerto Rico junto a su colega José Vallenilla, “Funky Joe”.

El anuncio fue realizado en vivo esta mañana, durante la emisión del programa transmitido por La Mega 106.9 FM, emisora del grupo Spanish Broadcasting System (SBS).

Allí, “El Gangster” confirmó que su decisión de dejar el espacio obedece a que no renovará su contrato.

“Hay una situación de renovar el contrato. Si me estuvieran botando lo diría. He tomado la decisión de no renovar”, declaró el veterano comunicador, aclarando además que no se trata de un retiro de los medios: “No estoy enganchando los guantes”.

La salida de Sánchez marca el cierre de una etapa en la radio puertorriqueña. Durante la emisión también se anticipó un cambio importante con la frase: “La radio cambiará”, que se utilizó como adelanto para la nueva etapa del programa.

Antonio Sánchez y José Vallenilla comenzaron su trayectoria juntos en los años 80, en la emisora Cosmos 94 en Mayagüez, donde crearon espacios como “La hora del rusheo” (1981) y “El Meneo” (1982). Su química frente al micrófono los llevó a convertirse en una de las parejas más populares del medio.

En 1994, ambos pasaron a SalSoul con el programa “El Bayú”, otro éxito rotundo que los mantuvo en los primeros lugares de audiencia durante años.

Fue en 2008 cuando lanzaron “El Circo de La Mega”, un innovador proyecto que se convirtió en el primer programa radial en Puerto Rico transmitido simultáneamente por radio, televisión e internet.