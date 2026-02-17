La escena duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que miles de usuarios la replicaran en redes sociales. Durante uno de sus conciertos en San Salvador, Shakira se acercó a la valla que separa el escenario del público para saludar a sus fanáticos.

En medio del intercambio, notó dos paletas con el rostro de Gerard Piqué. Su reacción, captada en video, fue inmediata, una expresión de sorpresa, seguida de un gesto de incomodidad que no pasó desapercibido.

El momento ocurrió mientras la artista interactuaba con las primeras filas del Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, donde ofrecía una de las presentaciones de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La cantante, que caminaba sonriente entre aplausos y celulares levantados, detuvo por un instante su recorrido al reconocer la imagen. Luego continuó con el espectáculo, sin hacer comentarios al respecto desde el escenario.

Un gesto que no pasó desapercibido

El video comenzó a circular horas después del concierto y rápidamente se viralizó. Usuarios destacaron la naturalidad de la reacción, lejos de cualquier pose ensayada. Algunos interpretaron el gesto como una señal de incomodidad; otros, como una simple sorpresa ante un recuerdo inesperado en medio del show.

Lo cierto es que la escena volvió a poner el foco sobre una historia personal que, aunque cerrada, sigue siendo de interés público. El episodio se dio en el marco de una serie de conciertos que marcaron un hito para El Salvador.

Shakira estableció una residencia inédita en la capital salvadoreña, con cinco fechas consecutivas que reunieron a más de 145,000 asistentes. Su paso por el país fue leído como una señal del crecimiento de la región como destino para espectáculos de gran formato.

Más allá del impacto musical y económico, el momento viral mostró otra faceta de la artista. No la figura distante de los grandes escenarios, sino una mujer reaccionando de forma espontánea ante una referencia directa a un capítulo sensible de su vida.

Una historia que sigue presente

La relación entre Shakira y Gerard Piqué fue una de las más mediáticas de la última década. Tras su separación en 2022, la cantante se trasladó a Miami junto a sus hijos, Milan y Sasha, mientras el exfutbolista continuó su vida entre Barcelona y sus proyectos empresariales.

Desde entonces, el vínculo entre ambos se ha limitado a asuntos relacionados con la crianza de los niños. En 2026, según reportes recientes, la comunicación entre la expareja se mantiene de forma directa pero estrictamente funcional.

No hay apariciones públicas conjuntas ni gestos que sugieran una cercanía más allá de lo necesario. Cada uno ha seguido caminos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional.

Por eso, la aparición del rostro de Piqué en un concierto de Shakira, a miles de kilómetros de donde ambos construyeron su vida en común, tuvo un peso simbólico. Fue un cruce inesperado entre el pasado y el presente, ocurrido en un espacio que la artista ha convertido en refugio y escenario de catarsis.

El gesto no alteró el ritmo del concierto ni el ánimo del público. Sin embargo, dejó una imagen que recordó que incluso en medio de una gira mundial, con estadios llenos y ovaciones constantes, hay momentos en los que la memoria se cuela sin pedir permiso.