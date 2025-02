Camilo, el reconocido cantante, músico y compositor colombiano se ha convertido en uno de los artistas latinos más populares, destacando por su estilo fresco y letras románticas.

Detrás de su éxito hay detalles curiosos en la vida del artista; desde su verdadero nombre hasta las razones de por qué siempre anda descalzo.

A continuación, te presentamos algunos datos curiosos sobre Camilo que quizás no conocías:

1. El verdadero nombre de Camilo

Su nombre completo es Camilo Echeverry Correa. Nació en Medellín, Colombia el 16 de marzo de 1994. Desde los dos años comenzó a aprender tocar la guitarra de manera autodidacta. El artista dio su primer gran paso cuando ganó “Factor Xs Colombia” en 2007, lo que le permitió iniciar su carrera musical a una temprana edad.

A finales del 2010 anuncio que lanzaría un nuevo álbum, llamado “Tráfico de Sentimientos” que fue lanzado en septiembre de 2010. Con este álbum Camilo volvió a entrar en el mundo de la música después de estar ausente por un año. El CD no solo fue un éxito en Colombia, también lo fue en Perú y otros países de América Latina.

Camilo también se abrió paso entre otros artistas, ya que compuso canciones para Sebastián Yatra, Bad Bunny (Si estuviéramos juntos) Becky G (Sin pijama) y Juanes (Querer mejor).

2. ¿Por qué siempre anda descalzo?

Es común ver a Camilo descalzo durante sus presentaciones o en dentro de su hogar; la razón de esto tiene un significado espiritual.

Camilo explicó a la revista Aló que prefiere presentarse descalzo en el escenario porque lo considera su “lugar sagrado” y estar sin zapatos le permite sentirse más conectado y “aterrizado”. Esta práctica también la lleva a cabo en su hogar, buscando una conexión más profunda con el momento presente.

“En el escenario siempre estoy descalzo, me siento raro si tengo zapatos en mi lugar sagrado. En casa procuro estarlo y es un atajo para estar como aterrizado” dijo Camilo a la revista Semana.

3. Sufre de narcolepsia

Camilo padece de este trastorno del sueño que causa somnolencia y ataques de sueño durante el día. De acuerdo con Mayo Clinic, las personas que sufren este padecimiento duermen de forma repentina, lo que puede causar problemas graves en su rutina diaria.

“Camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala”, declaró Camilo a la revista Los40.

Algunos síntomas de la narcolepsia son la somnolencia diurna excesiva, pérdida repentina del tono muscular, parálisis del sueño y alucinaciones.

4. Instructor de yoga

Además de su carrera musical, Camilo ha incursionado en el mundo del bienestar y la salud. Ofrece programas de entrenamiento en casa que incluyen yoga, fitness y mindfulness, demostrando su compromiso con un estilo de vida saludable.

Camilo busca inspirar a sus más de 28 millones de seguidores para practicar esta ancestral disciplina que provoca muchísimos beneficios para el ser humano como reducir índices de estrés y ansiedad, ayuda a dormir mejor, mejora el rendimiento educativo y laboral y ayuda a aumentar la fuerza.

5. Ama a las abejas

Los tatuajes de abejas y la abeja grabada en uno de sus anillos no están ahí por casualidad, resulta que este insecto tiene relación con su infancia.

“Es un simbolito que me recuerda el oficio de mi casa, que somos apicultores todos. Mis papás toda la vida a través de la apicultura y la miel. Aprendí e hice un montón, pero nada comparado con mi papá… creo que mi papá es la persona que más sabe de apicultura en el mundo”, reveló en una entrevista.

6. Puntos negros en sus uñas

Su look fresco es algo que lo caracteriza y mucho. Un detalle que pocos notan son los puntos negros que lleva en medio de cada una de sus uñas. Según explicó es una representación que sirve para recordarle su Fe en Dios.

Fue a través de Instagram que el cantante explicó la razón de los puntos negros en sus uñas, luego de que un fan le consultara al respecto: “Amo lo poética y significativa que es la imagen de Dios creándonos desde la materia más simple y sucia de todas… el barro, el polvo…Pensar que sin su soplo seríamos solamente una materia inerte… ¡ufff!…. Y los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo”.

7. Un shampoo unió a Camilo y Evaluna

La primera vez que Camilo y Evaluna se conocieron fue en 2014 cuando fueron los presentadores en un evento de un shampoo en Colombia, su país natal. Evaluna estaba ahí porque su papá, Ricardo Montaner, estaba siendo parte de un programa de televisión.

Allí se cruzaron y solo se saludaron, ya que cada uno estaba en una relación. Al año siguiente, después de terminar con su expareja, ella decidió contactar a Camilo vía Twitter para iniciar una conversación. Luego de una cantidad considerable de tiempo chateando, ella dio el siguiente paso y pidió el número de WhatsApp. Después de un tiempo hablando, ella viajó a Colombia e iba a ser la primera vez que iban a compartir tiempo juntos.

Fue esa noche que él le propuso ser novios y desde ahí comenzó la historia de amor. En 2020 se casaron y actualmente tienen dos hijas.