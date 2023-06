“Doy gracias a Dios por mandarme este ángel”.

Estas palabras forman parte del último mensaje que el reguetonero Pacho compartió en su perfil de Instagram cinco días antes de ser asesinado a tiros mientras estaba estacionado en el centro comercial Plaza Tropical en Bayamón este jueves.

La publicación estaba dirigida hacia su manejador Eric Duars.

“Muchas cosas pasan en la industria, pero yo por lo menos doy gracias a Dios por mandarme este ángel que ven en la foto @ericduars, yo lo llamo mi ángel pues me cambio la vida, me dirige súper cab... en la música, salí del fondo y he logrado lo que ni en sueños logran otros, vamos por más, mi ángel gracias por confiar en mi música y en lo mucho que trabajo, sin Dios, sin mi equipo de la república de los heat y sin ti mi ángel nunca hubiera sido posible nada de lo que vivo, te amo brother, el mejor de los mejores”, escribió Neftalí Álvarez Núñez, nombre de pila del artista urbano.

La página web de Duars Entertaiment, la firma de su manejador, reseña que “Pacho tuvo problemas legales por un error legal que cometió, lo cual lo ayudó a corregir su camino”. Duars Entertaiment maneja a otros artistas, incluidos Rauw Alejandro y Sie7e.

Pacho grabó junto a Lunay, Nicky Jam, Nío García, Bad Bunny y Daddy Yankee, entre otros exponentes urbanos de renombre.

El reguetonero tenía expediente criminal y estaba vinculado con la ganga Al-Qaeda de Cataño. Las autoridades aseguraban que era sospechoso de varios asesinatos en ese municipio y que sus canciones promovían la violencia, el trasiego de drogas y el uso de armas de alto poder.

En el 2015 fue sentenciado a ocho años de prisión y tres años de libertad supervisada a nivel federal por poseer una pistola Glock nueve milímetros alterada para disparar de forma automática con cargadores extendidos, con un total de 38 municiones. Durante ese caso confesó que fumaba marihuana diariamente y que tomaba pastillas Percocet “cuando voy a cantar”.

Su carrera musical comenzó en el 2010 como parte del dúo Pacho & Cirilo, descubierto por el rapero Kendo Kaponi.