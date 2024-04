William Levy y Elizabeth Gutiérrez han vivido una relación digna de su profesión y es que a lo largo de más de 20 años los famosos actores se han separado y reconciliado tantas veces que son incontables.

Actualmente, los actores están pasando por una ruptura y dicen que “esta vez es definitivo”, sin embargo, así ha sido todas las veces que han anunciado que se separan.

Más de 20 años juntos, dos hijos en común y una relación que muchos aseguran que han manipulado en función de sus proyectos.

“Siempre aposté por mi relación. Amé a William, creo que no es un secreto que fue el amor de mi vida. Quería mostrarnos como éramos porque como esos momentos vivimos muchos en los 20 años que estuvimos juntos. Actualmente, no estamos juntos”, fueron las recientes declaraciones que dio Gutiérrez a la revista Hola USA confirmando así que está separado del padre de sus dos hijos.

De acuerdo a People en Español, la mediática pareja está separada desde hace casi dos meses cuando Elizabeth se mudó de la casa en la que vivía junto a Levy y sus dos hijos, Christopher, de 18 años; y Kailey, de 14.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña”, contó la fuente. “El niño (Christopher está) con su papá, él dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”.

Según explicó la fuente, el actor de “Vuelve a mí” dio por terminada la relación de más de dos décadas luego que la actriz y presentadora dejara de vivir en la casa que compartían.

El actor cubano publicó un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que hay “personas que en las noches tratan de destruir dañando tu imagen”.

“En la vida hay personas a las que simplemente no les gusta verte sonreír. Personas que en las noches te tratan de destruir dañando tu imagen, te amenazan y que tristemente hasta tratan de difamarte públicamente. Personas que luego en el día dicen creer en Dios. Ojalá que sí encuentren a Dios en su vida así les llene el corazón de amor y de luz”, dijo el galán de telenovelas.

Levy compartió el mensaje después de que Elizabeth Gutiérrez lanzara indirectas en su Instagram, al momento que circulaba un video del cubano junto a Samadhi Zendejas, con quien protagoniza la telenovela “Vuelve a mí”, que recientemente se estrenó para Latinoamérica a través de ViX.

La pareja ha anunciado su ruptura en múltiples ocasiones desde que empezaron su noviazgo en el año 2002, cuando ambos formaban parte de la segunda temporada del reality Protagonistas de novela.

UNA RELACION LLENA DE ALTIBAJOS

A mediados del año pasado, cuando se supo sobre su última separación, sin embargo, ambos aparecieron abrazados de espaldas a propósito del inicio del año 2024.

“Mi gente, solo por acá después de ver tantas cosas por ahí sin saber mi verdad. Yo estoy solo. Créanme, tengo más de una razón para estarlo”, dijo Levy en una historia de Instagram en julio de 2023.

Un año antes, a través de su cuenta de Instagram, el protagonista de “Cuidado con el ángel” anunció la separación “definitiva” de su pareja Elizabeth Gutiérrez. Sin embargo, minutos después borró el comunicado y luego publicó otro mensaje señalando que se encontraba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida.

En el año 2019, Levy presentó la película ‘En brazos de un asesino’, donde él y Gutiérrez llegaron por separado, insinuando tensiones en su relación. De acuerdo con un reporte de People en Español, Levy apareció solo y, al ser cuestionado sobre la presencia de Gutiérrez, respondió con seriedad: “Creo que llegará más tarde, no estoy seguro”.

Los rumores sobre el fin de su relación persistieron hasta el año 2020, ya que dejaron de publicar fotos juntos en redes sociales y tampoco fueron vistos asistiendo a eventos en pareja.

En 2014, empezaron a circular rumores sobre una relación entre Levy y la exMiss Universo, Ximena Navarrete, quien fue su coprotagonista en la telenovela ‘La Tempestad’. En diciembre de ese mismo año, Elizabeth y William se separaron nuevamente.

Para febrero de 2016, la pareja anunció que habían retomado su relación: “Creemos que en cualquier relación lo crucial es respaldarse mutuamente, dar libertad para crecer y volar. En una relación, la admiración y el espacio para el desarrollo del otro son fundamentales; debemos ser un apoyo, no un obstáculo”, manifestó Elizabeth Gutiérrez a People en Español.

En mayo de 2011,Elizabeth puso fin a su relación con William. La actriz de origen mexicano emitió un comunicado de prensa anunciando la separación, calificándola como una decisión difícil, indica el medio El Comercio.

“Quiero informar públicamente que he decidido poner fin a la relación que he mantenido durante ocho años con William Levy. Siempre he estado al lado de William, a pesar de los persistentes rumores, a los cuales no presté atención, ya que en ese momento no tenía razones para cuestionar la solidez de nuestra unión. Tomo la determinación de terminar esta relación por el bienestar de mis hijos y el mío propio”, expresó la modelo.

Sin embargo, tres meses después, en agosto de 2011, la pareja decidió darse una nueva oportunidad.

Fue en 2009 cuando surgió la primera ruptura pública en su relación. Aunque ambos lo negaron, se especuló que William tuvo un romance con Jacky Bracamontes, su coprotagonista en ‘Sortilegio’.

Más tarde, Bracamontes admitió en su biografía que, a pesar de las negativas previas, sí estuvieron juntos. Sin embargo, la relación fue breve, y William y Elizabeth volvieron a estar juntos. En 2010, dieron la bienvenida a Kailey, su segunda hija en común.