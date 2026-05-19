“Renovada, limpiada, conectada con Dios y, por primera vez, completa”.

Así se encuentra la cantautora Elysanij, quien afirmó disfrutar plenamente de un renacimiento tras 18 meses de decidir dar inicio a un cambio espiritual al abrazar el cristianismo con fuerza.

“El mundo te puede dar muchísimas cosas y puedes estar vacía al mismo tiempo. En cambio, Dios te da todo, tiene el corazón, si te rompes nosotros somos barro en sus manos y Él es quien se encarga completamente de reconstruir y restaurarnos de adentro hacia fuera”, compartió la conocida artista en entrevista con Primera Hora.

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La cantante aseguró que esa “templanza” que proyecta hoy día es producto de la decisión que tomó el 31 de octubre de 2024, cuando eligió dejar atrás lo que hizo en la carrera profesional que arrancó el 2017 y todo lo que la misma le trajo a su vida pública, así como su intimidad.

“Las redes sociales lo son todo y bien se sabe que estuve fuera del ojo público, pero aparecía para decir que estoy bien. Siempre los hice partícipe de lo que fue la transformación, de lo que sigue siendo, porque esto es algo que va periódicamente, es algo que ocurre día a día, el cuál uno no puede bajar la guardia, porque vivimos en un mundo que está completamente lleno de pecado y el enemigo está al acecho, y algo que se tiene que fortalecer es la fe”, resaltó.

El pastor Bryan Caro resaltó el potencial que tiene Elysanij para llevar la Palabra, como harán el 7 de junio en el Coca Cola Music Hall. ( Pablo Martínez Rodríguez )

Ahora Elysanij se prepara para compartir su proceso de fe junto al pastor Bryan Caro en el nuevo encuentro “La Iglesia en la Calle: La Experiencia”, que tendrá lugar el domingo, 7 de junio en el Coca Cola Music Hall.

La artista afirmó sentirse entusiasmada de volver al mismo escenario que pisó hace más de dos años, pero no para cantar, sino para “sembrar una semilla que irá a los corazones de los presentes” y ayudarlos a envolverse en esperanza.

“Esto es una presentación que no se trata de mí, se trata de presentar a quién le debemos todo, se trata de decirles: ‘sí, míren lo que Dios hizo conmigo, ¿ustedes están dispuestos?“, resaltó. ”Yo tengo fe de que ahí va a pasar liberación y transformación", agregó.

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Elysanij, no obstante, aclaró que esta puesta en escena no se trata de su debut en la música sacra -dado que sólo “Dios sabe cuándo será ese momento”-, sino que esta presentación se trata de un momento de adoración con el pueblo.

“Desde siempre entendí que mi talento en algún momento de mi vida iba ser para Él, y yo siempre le pedía a Dios que me diera discernimiento, me diera tiempo para ver lo que era el mundo sin él, para que cuando llegara ese tocar de puerta lo pudiera valorar y no sentirme en la necesidad de lo que tenía antes”, apuntaló.

Bryan Caro, por su lado, resaltó su satisfacción por compartir este encuentro con la intérprete, a quien catalogó como una “figura con un potencial increíble” para llevar la Palabra.

“Aunque a nosotros nos puede sorprender este encuentro, a Dios no le sorprende porque Él lo tenía agendado”, sostuvo el evangelista, que cuenta con alrededor de 2.2 millones de seguidores en Facebook.

Caro resaltó que, comunmente, figuras del mundo del entretenimiento que se convierten a la religión suelen volver a sus costumbres seculares, pero él asegura que Elysanij no será así, porque “ella tiene a Dios” y cuenta con su apoyo, al igual que el de su esposa, la pastora Xiomara Portalatín.

“Nosotros la hemos adoptado como una hija, sin que nos dé nada a cambio. Nosotros no estamos pendiente a su talento, estamos pendiente a su corazón”, sostuvo el líder religioso.

Caro, por otro lado, asegura que a unas semanas de llevar el evento que unirá a otras figuras como Cita con el Padre y Génesis Colón, está seguro que Elysanij “está lista y preparada, no para exponer su talento, sino para exponer su valoración”.

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“El evangelio no es para un solo grupo, es para todos los grupos”, destacó el pastor. “Iglesia en la Calle comenzó con el grupos de los confinados. Llevamos 12 años en esto y hemos ido a los residenciales, a las plazas y hasta los estacionamientos de los estadios y coliseos, y veíamos que estábamos mostrando a Dios en todas las esferas, pero no habiámos a la esfera que nadie quiere llegar, que era un escenario, y ahí te llega el que no vive en un caserío, el que no va a la plaza, ahí te va a llegar el que quiera ir a un ‘venue’, y si esa es la excusa perfecta para recibir la Palabra, que sea así”, pronunció.

Los boletos para “La Iglesia en la Calle: La Experiencia” están disponibles en Ticketera.