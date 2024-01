Este domingo 14 de enero se confirmó la muerte del actor y deportista fitness Alec Musser a la edad de 50 años, la información fue confirmada por su prometida Paige Press.”Nunca dejaré de amarte, mi corazón está roto. Hoy es el peor día de mi vida. Éramos tan felices”, añadió junto a las imágenes. “Fuiste el mejor prometido que pude pedir”, escribió en Instagram.

Alec Musser trabajó en varias series y películas como ‘All My Children’, ‘Road to the Altar’, ‘Desperate Housewives’ y su papel más recordado fue en la película ‘Son como niños’.

Gracias a esta película, conoció a Adam Sandler, quien envió un emotivo mensaje de despedida para el actor.”Amo a este chico. No puedo creer que se haya ido. Un hombre maravilloso, divertido, buen hombre. Estoy pensando en la familia de Alec Musser y les envío todo mi amor. Un verdadero amor de persona”, escribió Adam Sandler.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del actor.