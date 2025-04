La cantante María Becerra, de 25 años, permanece internada en la Clínica Zavala, del barrio porteño de Belgrano, luego de haber sido operada de urgencia por un shock hipovolémico, con fuertes dolores abdominales y hemorragia interna.

Según trascendió, la joven se encuentra momentáneamente fuera de peligro, y se espera el resultado de ecografías y análisis de sangre para conocer su evolución, luego de la intervención de urgencia.

Este jueves por la tarde, desde la cuenta de Instagram de la cantante, emitieron un comunicado para explicar más sobre su estado de salud. “Con el respeto que merece esta situación y agradeciendo profundamente el cariño que tantas personas han brindado siempre a Mari y Juli, queremos compartir un momento muy delicado que ha sucedido en las últimas horas”, comienza.

“Mari volvió a atravesar un embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna con riesgo de vida. Gracias a la rápida intervención de Juli, del equipo médico y del entorno que los acompaña, se logró actuar a tiempo”, explicaron el texto.

“Mari salió sana y salva de la operación, con todo lo que eso implica. Luego de pasar por terapia intensiva, hoy se encuentra estable, en recuperación y en reposo (...) En este momento su bienestar físico y emocional es la única prioridad”, indicaron en el extenso comunicado. A su vez, confirmaron que las actividades públicas tanto de María como de su pareja, Julián -conocido como Rei- estarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Su hermano también emitió un comunicado en sus redes sociales minutos antes y calmó un poco los nervios de los fanáticos de la cantante. “Salgo a llevar un poco de tranquilidad a aquellas personas que me están preguntando. María está mejorando, quizá pase a una sala común y en unos días le den el alta”, expresó Juan Becerra.

“Pidamos por ella y su pronta recuperación. Gracias”, agregó como pedido para que las buenas energías ayuden a la artista a recuperarse y salir adelante de este difícil momento.

Cabe señalar que María Becerra ingresó al centro de salud en la noche del martes, con fuertes dolores en el abdomen, y en menos de dos horas fue intervenida por los especialistas de la institución, dada la gravedad del cuadro de la paciente.

Ingresó con lo que se denomina abdomen agudo con shock hipovolémico, que incluye una hemorragia interna con riesgo para sus órganos. Por ese motivo, los médicos resolvieron que ingresara inmediatamente al shockroom e intervenirla quirúrgicamente.

Por qué María Becerra terminó en terapia intensiva

Aunque hasta el momento no se dio a conocer un parte médico de la clínica sobre la salud de la cantante, se supo que ingresó con un cuadro de fuertes dolores en el abdomen y una hemorragia interna que comprometía a sus órganos vitales, por lo que debió ser operada de urgencia. Gracias al comunicado oficial en su cuenta de Instagram, recién el jueves por la tarde se supo que fue por un nuevo embarazo ectópico.

Tal como informó LN+, Becerra ingresó hace 36 horas a la Clínica Zavala, por un fuerte dolor abdominal. Tenía una hemorragia interna grave, y pasó la noche con respiración mecánica.

Los antecedentes de salud de María Becerra

En septiembre de 2024, María Becerra sorprendió a sus más de 14 millones de seguidores al informar en su cuenta de Instagram sobre una triste noticia. La cantante compartió en aquella red social una fotografía donde se mostraba recostada en la cama de la sala de un centro de salud, junto a su novio, J Rei, y reveló que debió someterse a una intervención quirúrgica porque estaba cursando un embarazo ectópico.

Este tipo de embarazo se produce cuando un óvulo fecundado se adhiere al revestimiento del útero. De esta manera, el óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero.

Los embarazos ectópicos se producen, con mayor frecuencia, en las trompas de Falopio, pero también en otras partes del cuerpo, como los ovarios, cavidad abdominal o el cuello del útero.

Por el lugar donde crece el óvulo fecundado, los embarazos ectópicos no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo no puede sobrevivir. En resumen, el aumento del tejido puede provocar un sangrado que puede poner en riesgo la vida, si es que no es tratada a tiempo.