El panorama musical español se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de la cantante Seila Esencia, quien tenía 39 años.

La artista gallega fue localizada sin vida luego de haber permanecido desaparecida durante dos semanas. Su cuerpo apareció en una senda natural, dentro de un vehículo, según informó El Confidencial.

De acuerdo con datos ofrecidos por la Policía Nacional a distintos medios, en el lugar no se hallaron indicios de violencia o intervención de terceros. No obstante, las autoridades indicaron que será la autopsia la que permita esclarecer con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.

La desaparición de la cantante había sido reportada desde el pasado 20 de abril. La SOS Desaparecidos activó entonces una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su búsqueda, la cual concluyó poco después con el hallazgo del cuerpo por parte de las fuerzas de seguridad.

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Seila Esencia alcanzó notoriedad tras su paso por el programa de Televisión Española, “Hit – La Canción”, en 2015. Además, formaba parte del grupo gallego Phantom Club, como también destacó El Confidencial.

Tras conocerse la noticia, sus redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y cariño. Muchos seguidores recordaron su última publicación en Instagram, compartida el mismo día de su desaparición, en la que comentaba una noticia sobre posibles multas por dormir en un coche: “A veces no queda otra”, escribió entonces.

Entre las reacciones más destacadas figura la de la cantante Marta Sánchez, quien expresó su pesar a través de sus redes sociales. “No sé por dónde empezar… Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Hoy nos despertamos con este mazazo. Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca. No sé qué ha podido suceder, pero desde aquí le mando mi más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto”, escribió.