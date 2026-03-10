La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “La Burbu”, denunció entre lágrimas la muerte de su mascota tras un conductor atropellarla y se fuera del lugar sin detenerse.

La locutora de “El Despelote” de La Nueva 94 compartió detalles del lamentable suceso en una historia de su cuenta oficial de Instagram.

“Hay días que no funciona ni la mascara ni el ‘lipstick’, cuando tu alma está triste, triste...”, expresó la puertorriqueña, quien lucía acongojada.

Angelique "Burgos" Burbu lamentó la muerte de su mascota. ( Captura )

“Me da mucha pena que haya gente tan irresponsable, que hagan cosas y no asuman las responsabilidades de sus actos. Me mataron a mi perro en la urbanización, un lugar donde se supone que la gente vaya despacio, porque hay niños y familias caminando”, reveló.

La Burbu no ofreció más detalles sobre lo ocurrido, pero mostró su desilusión por el conductor que no se detuvo tras el desgraciado incidente.

“Los accidentes pueden pasar, pero es el hecho de que tú no te detengas, como que no te importe, está cab...”, manifestó.