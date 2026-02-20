En momentos en el mundo del entretenimiento llora su muerte, el actor Eric Dane aprovechó sus últimos días de vida para realizar una entrevista póstuma para Netflix y dedicar un conmovedor mensaje a sus hijas, Billie y Georgia.

La estrella de “Grey’s Anatomy” y “Euphoria” consintió en participar en el especial “Famous Last Words”, una entrevista que lanza el gigante de “streaming” al momento del fenecimiento de una figura conocida. Dane aprovechó el espacio para hablar sobre su vida tras padecer de esclerosis lateral amiotrófica, su matrimonio con Rebbeca Gayheart, con quien mantuvo una relación de más de 20 años y estuvo a punto del divorcio, su lucha con el trastorno por uso de sustancias y alcohol tras la huelga del Sindicato de Guionistas de América en 2023, y lo que representó vivir su más reciente percance de salud junto a sus pequeñas.

“No pudiera decirle a la gente cómo vivir, pero sí les daría una sugerencia respetuosa: toda oportunidad, cada oportunidad que tengas para pisotear tu ego, aprovéchala”, expresó el estadounidense, quien, pese a que la condición que le pronosticaron en abril del año pasado, aún permaneció con un sentido de humor jovial, asegurando que él sigue “bajo construcción”.

Pero antes de culminar la conversación de casi una hora con el presentador Brad Falchuk, el artista dedicó un poderoso mensaje para las dos niñas ante su fallecimiento a los 53 años.

“Lo intenté, a veces tropecé, pero lo intenté. En general, lo pasamos muy bien, ¿no? Esta enfermedad está consumiendo lentamente mi cuerpo, pero nunca consumirá mi espíritu. Ustedes dos son personas diferentes, pero ambas son fuertes y resistentes. Heredaron la resistencia de mí. Ese es mi superpoder. Me derribo, pero me levanto enseguida y sigo adelante. Me levanto una y otra vez, y otra vez“, expresó Dane, quien también les exhorto a que se enamoren, y que abracen a sus amistades, sin miedo.

“Así que cuando algo inesperado les golpea, y lo hará, luchen y enfréntenlo con honestidad, integridad y elegancia, incluso si les parece insuperable. Espero haber demostrado que pueden enfrentarse a cualquier cosa, que pueden enfrentarse al fin de los días, que pueden enfrentarse al mal con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan la cabeza alta. Billie y Georgia, son mi corazón, lo son todo para mí. ¡Buenas noches! ¡Las amo! Estas son mis últimas palabras“, concluyó.