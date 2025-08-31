Tras el diagnóstico de demencia frontotemporal que marcó la vida de Bruce Willis, su esposa, Emma Heming, se enfrentó a un camino difícil. Aunque sintió alivio al comprender qué estaba afectando al actor, también tuvo que afrontar dolor y aprendizaje mientras buscaba la mejor manera de cuidarlo.

La enfermedad de Willis se hizo pública en 2023, pero Heming ya había notado cambios preocupantes: olvidaba líneas en los sets de filmación, se distanciaba de su familia y mostraba frialdad hacia actividades que antes disfrutaba, como llevar a sus hijas a la escuela.

Al principio, Emma decidió atender a su esposo por su cuenta, pasando noches en vela para garantizar su seguridad. Sin embargo, según relató en un reciente especial de Good Morning America, fue su hijastra Scout quien le hizo ver que necesitaba apoyo profesional, pues esta sentía mas preocupación por su madrastra que por su famoso padre.

“Pensé: ‘Vaya. Estoy perdiéndome. Necesito ponerme en orden’”, recordó Heming. Fue entonces cuando tomó la difícil decisión de que Willis viviera en otra casa con cuidadores las 24 horas.

Emma Heming responde a las críticas

La decisión no estuvo exenta de cuestionamientos. En redes sociales, los comentarios fueron duros: “Todo eso para echarlo lejos”, “Esto no es lo que yo quisiera: alguien hablando de mi cerebro fallido y mostrándome confundida e indefensa. No, no”, “¿Ponerlo en un asilo? Mujer malvada”, “¿Por qué llevas a tu marido a otra casa como esa?”.

Con un contundente mensaje en Instagram, Heming respondió:“Las opiniones son tan fuertes y tan ruidosas. Pero si no tienen esta experiencia, no tienen derecho a opinar. Y, definitivamente, no tienen derecho a decidir”.

La modelo también destacó que las críticas afectan también a los cuidadores: “Compartir abiertamente puede invitar opiniones, pero lo más importante es que crea conexión y valida a quienes realmente viven el día a día del cuidado. Para ellos comparto esto, para construir un vínculo más profundo con una comunidad que entiende este camino”.

Su hijastra Tallulah expresó su apoyo públicamente: “Te amo muchísimo. Te amamos muchísimo. Gracias por todo lo que haces por nosotros y por nuestra familia”.