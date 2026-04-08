La cantante y productora Rebecca King Crews, esposa del actor Terry Crews, reveló públicamente que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, una condición neurológica progresiva e incurable.

A sus 60 años, contó que convive con la enfermedad desde hace 11 años, tras recibir el diagnóstico definitivo con la ayuda de un especialista, luego de que los síntomas iniciales fueran minimizados por médicos.

El relato fue hecho durante su participación en el programa televisivo Today Show. Según King, los primeros signos aparecieron alrededor de 2012, cuando sintió adormecimiento en el pie izquierdo, evolucionando hacia una leve cojera. Inicialmente, un médico atribuyó el problema al exceso de ejercicio físico.

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Posteriormente, un entrenador personal observó que su brazo izquierdo “no se movía tanto como el derecho” durante ciertas actividades. Con el paso del tiempo, la artista también notó temblores en las manos al aplicarse maquillaje, síntoma que reconoció de inmediato. Aun así, afirma que su cuadro fue tratado como ansiedad.

Solo tres años después, tras una evaluación especializada, recibió el diagnóstico de Parkinson. King describió su estado actual con optimismo: “Me siento bien. Puedo escribir mi nombre y las fechas, y puedo escribir con la mano derecha por primera vez en probablemente tres años”.

La enfermedad de Parkinson afecta el sistema nervioso y compromete la coordinación motora, causando rigidez muscular, lentitud de movimientos, temblores, trastornos del sueño, fatiga crónica y reducción de la calidad de vida, pudiendo llevar a discapacidades severas.

La condición ocurre debido a la muerte de células nerviosas responsables de la producción de dopamina, sustancia esencial para el control de los movimientos. Actualmente, no existe cura ni forma de detener la progresión de la enfermedad, aunque cientos de estudios científicos están en curso en busca de tratamientos más efectivos.

El Parkinson ha afectado a diversas personalidades, como el actor Michael J. Fox, diagnosticado a los 29 años, y fue responsable de la muerte del exboxeador Muhammad Ali en 2016.

Casada con Terry Crews desde 1989, Rebecca King es madre de cinco hijos y ahora comparte públicamente su experiencia con la enfermedad, destacando los desafíos de un diagnóstico tardío y la importancia de prestar atención a los primeros síntomas.