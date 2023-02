El cantautor puertorriqueño Pedro Capó acudió esta tarde a las redes sociales para aclarar información falsa sobre una visita suya a un hospital.

“Salió una noticia por ahí diciendo que tengo una herida de bala, no es cierto. Sí me caí en un ‘One-Wheeler’, que es una patineta de una rueda electrónica y tengo un ojito morao pero fuera de eso, gracias a Dios todo bien. No hay sangrado, no tengo un dolor que no pueda bregar con más que unas Tylenol”, manifestó el artista en un vídeo grabado desde un cuarto de hospital.

“Mi familia está alarmadísima como pueden imaginar viendo una noticia de que te dieron un balazo, pero no, estamos bien, todo está bajo control”, indicó el intérprete de “Calma”, al tiempo que hizo un llamado a la “responsabilidad” en los medios.