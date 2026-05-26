A sus 80 años, la actriz Jaclyn Smith asegura que el verdadero secreto para mantenerse plena y radiante no está en tratamientos costosos ni fórmulas milagrosas, sino en el amor y la estabilidad familiar.

Durante la gala de primavera de los Paley Honors en Nueva York, la reconocida estrella de Charlie’s Angels habló con Fox News Digital sobre los hábitos que considera fundamentales para conservar su bienestar con el paso del tiempo.

“Una vida sana y sentirse amado”, expresó Smith al ser consultada sobre sus consejos de belleza. La actriz añadió que gran parte de su felicidad proviene de su entorno más cercano. “Tengo la mejor familia del mundo. Un marido maravilloso, dos hijos increíbles y tres nietas. La verdad, no puedo pedir más. Para mí, todo gira alrededor del amor y la familia”, afirmó.

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Smith mantiene una relación con el cirujano Brad Allen desde 1997, convirtiéndose en el matrimonio más duradero de la actriz, quien alcanzó fama mundial gracias a su papel de Kelly Garrett.

La intérprete fue parte esencial de la serie original de ABC desde 1976 hasta 1981 y se convirtió en la única de las protagonistas principales que permaneció durante las cinco temporadas del programa.

Precisamente, el legado de la producción volvió a celebrarse recientemente con motivo del aniversario número 50 de la serie. Smith se reunió con sus antiguas compañeras Kate Jackson y Cheryl Ladd durante la alfombra roja de los Paley Honors celebrada el pasado 14 de mayo.

Tras el evento, Smith compartió un emotivo mensaje en Instagram en el que expresó su gratitud por seguir vinculada a una producción que marcó a generaciones enteras.

“¡Hola desde la gala de los Paley Honors en Nueva York! Qué alegría volver a celebrar junto a mis amigos del Paley Center”, escribió la actriz. Además, señaló: “Kate y yo tuvimos la suerte de asistir y recibir este reconocimiento en nombre de nuestra familia de Los Ángeles de Charlie, como parte de la celebración por los 50 años del estreno de la serie. La palabra ‘agradecida’ no alcanza para expresar lo que siento por haber sido parte de ese legado y seguir siéndolo”.

Por su parte, Jackson confesó que todavía le sorprende la permanencia de la serie en la cultura popular.

“Es maravilloso”, comentó durante la gala. “Poder estar aquí 50 años después del estreno y ver que la serie todavía se transmite en televisión en todo el mundo, sin haber salido nunca del aire, es increíble”.

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La producción original contó también con la participación de Farah Fawcett y narraba las aventuras de tres detectives privadas que trabajaban para un misterioso jefe, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno televisivo internacional.

Décadas después, la franquicia continuó creciendo gracias a las adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Cameron Diaz, Drew Barrymore y Lucy Liu en los años 2000.

Smith también reconoció ante Fox News Digital que jamás imaginó el impacto que tendría la serie en su vida ni en la representación femenina en la televisión.

“Cuando empecé, no”, recordó. “Pero creo que sí ayudamos a abrir el camino hacia cierto glamour y a una manera distinta de ver a las mujeres. De algún modo, allanamos el terreno para nuevos papeles femeninos”.