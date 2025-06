NUEVA YORK. Una exnovia reciente de Sean “Diddy” Combs sollozó en el estrado de los testigos el viernes mientras describía sus numerosos maratones sexuales impulsados por drogas, diciendo que él la ignoró cuando ella le dio señales de que quería detenerse y la reprendió por llorar después de uno de los encuentros.

La mujer testificó usando el seudónimo “Jane” por segundo día en el juicio por tráfico sexual del magnate del hip-hop. Combs, de 55 años, se ha declarado no culpable de dirigir su imperio empresarial como una empresa de crimen organizado que permitió y ocultó el abuso de mujeres durante más de dos décadas. Si es declarado culpable, enfrenta de 15 años a cadena perpetua.

Jane dijo que le dio a Combs “señales sutiles” sobre su deseo de dejar de participar en actos sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él observaba, incluyendo decirle que estaba cansada o hambrienta o hacer gestos y expresiones faciales indicando que no quería continuar. Pero, dijo, Combs le decía que siguiera adelante y “terminara fuerte”. Cuando un fiscal le preguntó por qué no le dijo directamente que quería detenerse, Jane dijo, “simplemente, no lo sé”, mientras lloraba en voz alta.

El relato de Jane en la cuarta semana del juicio ha seguido de cerca el testimonio anterior de otra exnovia de Combs, la cantante de R&B Casandra “Cassie” Ventura. Cassie dijo que Combs la agredió repetidamente y la obligó a participar en “cientos” de encuentros con trabajadores sexuales masculinos llamados “freak-offs” mientras Combs observaba, dirigía y a veces filmaba. Jane llamó a los encuentros “noches de hotel” y a los hombres “entretenedores”.

La fiscal Maurene Comey intentó obtener de Jane un testimonio que apoyara la afirmación del gobierno de que Combs coaccionó a las mujeres para que se sometieran a sus fantasías sexuales, usando su fortuna para hacerlas dependientes de él y de sus necesidades. Para septiembre de 2023, Combs había pagado el alquiler de Jane por unos cinco meses. Comey le preguntó a Jane qué temía que sucediera si dejaba de hacer noches de hotel. “Que él lo quitaría, que Sean me quitaría la casa”, respondió Jane.

Estos eventos están siendo investigados por las autoridades tras decenas de querellas por abuso sexual contra el rapero.

Cuando lloró después de una de las “noches de hotel”, Jane recordó que Combs le dijo “no hagas eso ahora” y “no puedo hacer esto ahora. Estoy demasiado drogado”. Dijo que se desmayó más temprano en la noche después de tomar la droga éxtasis, que dijo que Combs le dio. Cuando intentó mantenerse sobria para otro encuentro, vomitó en el baño de un hotel después de tener relaciones sexuales con dos hombres seguidos.

Combs dijo: “Eso es bueno. Te sentirás mejor ahora que has vomitado. Así que vamos”. Jane dijo que luego tuvo relaciones sexuales con un tercer hombre, diciendo a los jurados que estaba “repugnada”. Dijo que soportó los encuentros “oscuros y sórdidos” porque disfrutaba pasar tiempo a solas con Combs después. “Realmente luchaba por bloquear lo triste que estaba después”, testificó Jane. Aun así, expresó su amor por Combs, diciéndole en mensajes que “mi corazón realmente está en esto y se está rompiendo”. Jane salió con Combs desde 2021 hasta 2024.

Durante su primer día de testimonio el jueves, dijo que comenzó como una relación amorosa y apasionada, pero que pronto él comenzó a compartir sus fantasías involucrándola con otros hombres y juegos de rol. Tanto Jane como Cassie describieron intentar apresurar los encuentros solo para terminarlos. Jane dijo que los encuentros a veces duraban más de 24 horas.

Jane testificó el viernes que le envió un mensaje de texto a Combs en 2023 diciendo que anhelaba volver a los primeros días de su relación. Le dijo que se sentía obligada a actuar para él y lamentaba haberse involucrado en los encuentros, que habían llegado a dominar su tiempo juntos. “No quiero seguir sintiéndome así”, escribió, diciéndole a Combs que quería que “habláramos como adultos y averiguáramos hacia dónde vamos desde aquí”. Combs respondió: “Chica, para”.

Los fiscales reprodujeron una cinta de audio el viernes en la que Jane le pidió a un hombre que usara un condón durante su primera noche de hotel, pero Combs “me hizo sentir culpable por no hacerlo. No era algo que él quisiera ver”. Fue la primera vez que los jurados en el juicio escucharon alguna grabación desde dentro de esos encuentros.

El juez ha tomado medidas para proteger el anonimato de Jane, incluyendo advertir a los observadores que no la describan ni la dibujen de una manera que revele su identidad. The Associated Press no identifica a personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que elijan hacer públicos sus nombres, como lo ha hecho Cassie. El jueves, el juez Arun Subramanian amenazó con expulsar a Combs de la sala del tribunal si continuaba “asintiendo vigorosamente” a los jurados, diciéndole a los abogados que nunca debería intentar interactuar con el jurado.