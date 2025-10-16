MORRISTOWN, Nueva Jersey. Ace Frehley, guitarrista principal original y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, que cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra llena de humo, falleció el jueves. Tenía 74 años.

Frehley falleció tranquilamente rodeado de su familia en Morristown tras una reciente caída, según informó su agente.

Los familiares dijeron en un comunicado que están “completamente devastados y desconsolados”, pero que recordarán con cariño su risa y celebrarán la amabilidad que mostraba hacia los demás.

Kiss, cuyos éxitos incluyen “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”, era conocida por sus intensos espectáculos en directo, que incluían fuegos artificiales, humo y erupciones de sangre falsa, y los vistosos atuendos de los miembros de la banda con las caras pintadas de blanco y negro, botas de plataforma y pelucas negras.

Frehley y sus compañeros de banda fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

Mas temprano, TMZ informó que Frehley se hallaba hospitalizado, tras haber sufrido una hemorragia cerebral. La afección fue el resultado de la caída, ocurrida en su estudio de grabación hace varias semanas, lo cual llevó a cancelar sus actuaciones en vivo. De acuerdo con el medio, Frehley permanecía conectado a un respirador artificial y su familia evaluaba la posibilidad de que fuera desconectado en las próximas horas, debido a que no presentaba mejoría.

Después de sufrir la caída, una publicación en su Instagram anunció que el músico se “encontraba bien”, pero que “en contra de su voluntad”, dejaría de viajar por recomendación de su médico.

Poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto del 2025.

Frehley fue uno de los músicos fundadores de Kiss en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.

Cada integrante representaba un personaje con maquillaje y vestuario distintivo: Simmons en el papel de ‘The Demon’; Stanley en el de ‘The Starchild’; Criss en el de The Catman y finalmente Frehley en el de The Spaceman.

Para 1982, el guitarrista abandonó la agrupación para comenzar su carrera como solista con su proyecto llamado Frehley’s Comet, pero en 1996 regresó a la banda.

Sin embargo, en 2002 volvió a dejar la agrupación y fue reemplazado por Tommy Thayer en el papel de The Spaceman. Desde entonces, continuó desarrollando su carrera como solista.