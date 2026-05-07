La actriz mexicana Xóchitl Vigil, reconocida por sus participaciones en populares producciones de TelevisaUnivision como Clase 406, Rebelde y Hogar, dulce hogar, falleció, según confirmó este miércoles la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

A través de una publicación en Instagram, la ANDI informó “el sensible fallecimiento” de quien fuera una de sus socias intérpretes. “El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Xóchitl Vigil”, expresó la organización.

La asociación destacó además la trayectoria artística de Vigil, describiéndola como “una actriz con una importante trayectoria en el doblaje y la televisión”. Asimismo, enviaron condolencias a sus familiares y amigos “de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

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Para muchos televidentes, Vigil será recordada especialmente por su papel como la madre del personaje interpretado por Dulce María en Clase 406, producción juvenil transmitida entre 2002 y 2003.

Tras darse a conocer la noticia, usuarios en redes sociales compartieron mensajes recordando su trabajo. “La primera vez que la vi fue en Clase 406 como la mamá de Dulce María y luego en La rosa de Guadalupe. Excelente actriz. Paz a su alma”, comentó un televidente. Otro usuario escribió: “La recuerdo en Clase 406 que hacía de la mamá de Dulce María. Qué pena”.

El perfil de Instagram Confesiones de famosos también recordó que la actriz interpretó a la madre del personaje de Maite Perroni en Rebelde y le dedicó un homenaje en redes sociales.

Las muestras de pesar por parte de figuras del entretenimiento no tardaron en aparecer. La actriz Laura Flores reaccionó escribiendo: “Gran cantante también. Lo siento muchísimo”.

Por su parte, el productor Pedro Damián, quien trabajó con Vigil en Clase 406 y Rebelde, expresó: “Extraordinaria actriz, vive en el corazón de los que la conocimos”.