La industria del entretenimiento latinoamericano atraviesa días de luto tras confirmarse la muerte de Alexis Ortega, actor mexicano de doblaje y televisión, recordado por dar voz a ‘Spider-Man’ en el Universo Cinematográfico de Marvel y por su participación en producciones de Netflix. El suceso ocurrió el pasado 24 de enero de 2026 y fue dado a conocer públicamente dos días después.

La noticia generó sorpresa entre colegas, seguidores y comunidades especializadas en doblaje, pues no existían reportes previos de una enfermedad o situación médica que alertara sobre su estado de salud. Hasta el momento, la familia del actor no ha emitido un comunicado oficial ni se ha confirmado la causa de su muerte.

Ortega tenía 38 años y residía en la Ciudad de México, donde desarrolló la totalidad de su carrera artística. Su última aparición pública fue a través de redes sociales en noviembre de 2025, fecha desde la cual permaneció inactivo, hecho que solo cobró relevancia tras conocerse su fallecimiento.

Una voz que marcó a toda una generación

Durante más de una década, Alexis Ortega construyó una carrera sólida dentro del doblaje mexicano, un sector clave para la distribución de contenidos en América Latina.

Su interpretación más recordada fue la del joven ‘Peter Parker’, personaje al que dio voz en español latino en varias producciones del universo Marvel protagonizadas por Tom Holland.

Su trabajo comenzó con ‘Capitán América: Civil War’ y continuó en títulos como ‘Spider-Man: De regreso a casa’ y ‘Avengers: Infinity War’, donde una de las escenas finales del superhéroe se convirtió en un momento icónico para los seguidores de la saga. Aquella interpretación consolidó su nombre entre los actores más reconocidos de su generación.

Además del ‘Hombre Araña’, su voz estuvo presente en múltiples proyectos de Disney, Marvel y otras grandes productoras. Participó en películas como ‘Buscando a Dory’, ‘Cars 3’, ‘Rogue One: Una historia de Star Wars’ y en diversas series animadas, ampliando su registro interpretativo y ganando reconocimiento dentro del gremio.

Más allá del micrófono

Aunque el doblaje fue una de sus principales plataformas, Ortega también desarrolló una carrera frente a las cámaras. En televisión participó en ‘Luis Miguel: La Serie’, producción de Netflix, y en ‘La casa de las flores’.

Su trabajo actoral se extendió a otras producciones como ‘El candidato’ y ‘Las viudas de los jueves’, combinando su presencia escénica con el trabajo de voz que ya lo caracterizaba. De acuerdo con registros del medio artístico, también participó en teatro, explorando distintas formas de interpretación.

En los últimos meses, el actor había colaborado en el doblaje de contenidos digitales, entre ellos videos de los canales de MrBeast en español, uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo. Ese trabajo fue, hasta ahora, el último proyecto conocido de su carrera.

Tras conocerse su muerte, diversas figuras del doblaje expresaron mensajes de despedida. El actor Lalo Garza escribió en redes sociales: “Hace apenas dos semanas estábamos trabajando juntos… Qué terrible noticia”. A su vez, organizaciones como los Anime Latin Dubbing Awards lamentaron públicamente su fallecimiento y destacaron su aporte al medio.

El legado de Alexis Ortega permanece en cientos de escenas, personajes y proyectos que acompañaron a toda una generación de espectadores en América Latina. Su voz, reconocible y cercana, seguirá viva en la memoria de quienes crecieron escuchándolo, dentro y fuera de la pantalla.