El actor y cantante australiano Ben Lewis, reconocido por su trabajo en los escenarios teatrales del West End londinense, falleció el lunes a los 46 años, tras enfrentar una larga batalla contra el cáncer de colon.

La noticia de su muerte fue confirmada por su amigo cercano, el presentador de televisión Todd Woodbridge, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

Lewis comenzó su carrera en los teatros australianos a inicios de la década del 2000, pero su proyección internacional llegó en 2011 cuando protagonizó Love Never Dies, la secuela oficial del célebre musical The Phantom of the Opera.

Su destacada interpretación le abrió las puertas del escenario más prestigioso del teatro británico. Entre 2017 y 2018, Ben encarnó al Fantasma en una nueva versión de The Phantom of the Opera en el Her Majesty’s Theatre, en el corazón del West End de Londres.

En febrero de 2024, el actor fue diagnosticado con cáncer de colon avanzado.

Lewis estaba casado con la también actriz Melle Stewart, quien en 2021 sufrió un grave accidente cerebrovascular.