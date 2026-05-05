Cristóbal Berríos, recordado con cariño como “Mr. Blupp” y su inolvidable frase “Eeeeeh…so que estamos buscando”, falleció ayer a los 92 años, confirmó su familia mediante declaraciones escritas.

El comediante murió anoche en el Ashford Presbyterian Community Hospital, en San Juan, rodeado de su esposa, sus ocho hijos y demás seres queridos.

A lo largo de su trayectoria también se destacó como musicalizador, actor y artista de teatro, convirtiéndose en una de las mentes creativas más influyentes de su generación.

Su visión innovadora lo llevó también a producir comerciales, jingles y escenografías que marcaron una época en la televisión local. Junto a su esposa, Cynthia Berríos, creó y produjo el programa Arriba Puerto Rico, uno de los primeros espacios televisivos en impulsar y presentar a destacados grupos y artistas musicales del momento, incluyendo a Menudo, Los Chicos y figuras internacionales como Luis Miguel.

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Reconocido además por su pensamiento estratégico y compromiso cívico, colaboró como asesor político de importantes líderes del País, entre ellos Luis Muñoz Marín, Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló y Pedro Rosselló. Su compromiso con la estadidad también se reflejó en la autoría del himno del Partido Nuevo Progresista, una causa que defendió con firmeza hasta sus últimos días.

Cristóbal Berríos fue además un verdadero visionario adelantado a su tiempo. En 1972 creó en España uno de los primeros conceptos de videoclip o video musical para el artista Oscar Solo, dejando un precedente innovador en la evolución de la producción audiovisual.