La alegría con la que suele comenzar cada semana el programa Raymond y sus amigos, transmitido los martes a las 8:00 p.m. por Telemundo, se vio interrumpida este martes al iniciar con el anuncio del fallecimiento del padre del comediante Raymond Arrieta.

La noticia fue comunicada por los comediantes Jorge Castro y Norwill Fragoso, quienes, rodeados por el resto del elenco del programa, informaron que Arrieta no participaría en la edición de hoy tras el deceso de su progenitor, Don Millo, ocurrido esta tarde.

“Este programa y el trabajo que nosotros hacemos y el profesionalismo con el que hacemos nuestro trabajo es para ese ser maravilloso que siempre fue el papá de Raymond, mejor conocido como Don Millo, Ramón Arrieta Nieves. Este programa es para Don Millo”, expresó sumamente emocionado Castro.

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Raymond Arrieta y su papá, Ramón Arrieta Nieves "Don Millo" ( Captura )

Al dirigirse a su amigo y compañero de trabajo, expresó: “No hay palabras, pero sé que tú sabes que estamos contigo. Sé que estos compañeros que te aman, que te adoran, que te han apoyado durante estos 12 años, están contigo en los mejores momentos y en los momentos más difíciles”, añadió el comediante y actor, quien recordó que como amigo de la familia, conoce a Don Millo desde que tenía 10 años.

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