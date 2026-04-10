La industria musical está de luto tras la muerte de Gwendolyn “Blondy” Chisolm, integrante fundadora del influyente grupo de hip-hop The Sequence.

La artista falleció el lunes 6 de abril en Atlanta, a los 66 años, luego de una breve enfermedad, según informó su familia.

Chisolm formó The Sequence en 1979 junto a Cheryl “The Pearl” Cook y la fallecida Angie Stone, convirtiéndose en una de las primeras agrupaciones femeninas en ganar reconocimiento dentro del género.

Una voz clave en los inicios del hip-hop

El grupo alcanzó notoriedad con el tema Funk You Up, considerado un clásico temprano del hip-hop y posteriormente versionado por artistas como En Vogue y Erykah Badu.

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Durante su trayectoria, The Sequence lanzó tres producciones discográficas: Sugarhill presents The Sequence (1980), The Sequence (1982) y The Sequence Party (1983), consolidando su lugar en la historia del género.

Reacciones y legado

En un comunicado difundido a Billboard, la familia destacó el impacto de la artista:

“Mi hermana dio todo a la música. Sus letras y melodías siguen llevando alegría a millones. Fue una fuerza creativa que tocó innumerables corazones”.

También la describieron como “la estrella de la familia” y expresaron su dolor por la pérdida, al tiempo que invitaron al público a honrar su memoria a través de su música.

Tras la disolución de The Sequence a mediados de la década de 1980, Chisolm continuó vinculada a la industria musical, manteniéndose activa en distintos proyectos y preservando su pasión por el arte.

Su fallecimiento se produce poco más de un año después de la muerte de su compañera de grupo, Angie Stone, quien perdió la vida en marzo de 2025 en un accidente automovilístico.

La familia informó que se realizará un servicio conmemorativo en privado para honrar su vida y legado, que deja una huella importante en los orígenes del hip-hop y en la presencia femenina dentro del género.