Los Ángeles. Loni Anderson, quien interpretó a la hábil recepcionista de una emisora de radio en apuros en la exitosa comedia de televisión “WKRP en Cincinnati”, falleció el domingo, pocos días antes de cumplir 80 años.

Anderson murió en un hospital de Los Ángeles tras una enfermedad “prolongada”, informó Cheryl J. Kagan, su publicista desde hace tiempo.

“Estamos desconsolados al anunciar el fallecimiento de nuestra querida esposa, madre y abuela”, expresó la familia de Anderson en un comunicado.

“WKRP en Cincinnati” se emitió de 1978 a 1982, y estaba ambientada en una emisora de radio de Ohio en declive que intentaba reinventarse con música rock. El elenco incluía a Gary Sandy, Tim Reid, Howard Hesseman, Frank Bonner y Jan Smithers, junto a Anderson en el papel de la guapa e inteligente Jennifer Marlowe.

PUBLICIDAD

En su labor de recepcionista, la rubia con tacones altos solía desviar llamadas de negocios no deseadas para su jefe, el señor Carlson. A menudo su eficiencia mantenía a la emisora en funcionamiento ante la incompetencia de los demás.

El papel le valió a Anderson dos nominaciones a los premios Emmy y tres nominaciones a los Globos de Oro.

En la pantalla grande, Anderson protagonizó junto con Burt Reynolds la comedia “Stroker Ace” de 1983 y luego se casaron, convirtiéndose en tema habitual de los periódicos sensacionalistas antes de su complicado divorcio en 1994.

Su hijo, Quinton Reynolds, fue “la mejor decisión que tomamos en toda nuestra relación”, declaró ella durante la inauguración de un busto de bronce en la tumba de Reynolds en Hollywood, en 2021.

“Recuerdo el comienzo de nuestra relación, era tan... sensacionalista. Éramos un espectáculo todo el tiempo. Y era difícil tener una relación en ese ambiente. Y de alguna manera lo logramos a través de muchos altibajos”, le dijo Anderson a The Associated Press.

Anderson ofreció detalles de su tumultuoso matrimonio en su autobiografía de 1995, “My Life in High Heels”, que dijo trataba sobre “el crecimiento de una mujer, una mujer que sobrevive”.

“Creo que si vas a escribir sobre ti misma, tienes que hacerlo con todo y defectos”, le dijo Anderson a la AP mientras promocionaba el libro. “Incluso podría ser que ni siquiera cuentes las cosas más agradables sobre ti, porque estás diciendo la verdad”.

Se casó cuatro veces, la más reciente con Bob Flick en 2008.

PUBLICIDAD

Anderson nació el 5 de agosto de 1945 en St. Paul, Minnesota. Su padre era químico ambiental y su madre era modelo.

Su primer papel como actriz fue una parte pequeña en la película “Nevada Smith” de 1966, protagonizada por Steve McQueen. La mayor parte de su carrera la pasó en la pantalla chica, con papeles pequeños en calidad de invitada en “S.W.A.T.” y “Police Woman”, en la década de 1970. Después de “WKRP”, Anderson protagonizó la serie de comedia “Easy Street” —la cual estuvo poco tiempo al aire— y apareció en películas para televisión, incluidas “A Letter to Three Wives” y “White Hot: The Mysterious Murder of Thelma Todd”.

En 2023 coprotagonizó “Ladies Of The 80s: A Divas Christmas” del canal televisivo Lifetime con Linda Gray, Donna Mills, Morgan Fairchild y Nicollette Sheridan.

“¡Estoy desconsolada al enterarme del fallecimiento de la maravillosa Loni Anderson!”, escribió Fairchild en la red social X. “¡La dama más dulce y amable! Estoy devastada al escuchar esto”.

Le sobreviven Flick, su hija Deidra y su yerno Charlie Hoffman, su hijo Quinton Anderson Reynolds, sus nietas McKenzie y Megan Hoffman, su hijastro Adam Flick y su esposa Helene, y sus nietos políticos Felix y Maximilian.

Se programó una ceremonia familiar privada en el cementerio Hollywood Forever, indicó Kagan.