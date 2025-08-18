Con sentimientos encontrados, tristeza y a la vez satisfacción, se encuentra el periodista Carlos Ochoteco tras el fallecimiento de su madre Mercedes Ochoteco García de la Noceda, a quien cuidó por largos años.

La progenitora de Ochoteco murió el sábado pasado a sus 95 años por causas naturales en el Hospital Ashford Medical Center.

“Mi sentir no tiene paralelos. Era mi ‘partner’, mi ‘roommate’, mi amiga y la mejor madre del mundo. Siento un hueco, un vacío luego de tantos años cuidándola. Su amor no lo superará nadie mientras viva. Ese amor puro nadie me lo dará. Me queda el consuelo de que está disfrutando de la vida eterna junto a los suyos en todo el Universo. Te adoro mami y nunca te olvidaré“, manifestó el veterano exreportero del desaparecido programa ”Tu mañana” de TeleOnce.

El pasado 7 de mayo, en ocasión del Dia de las Madres, Ochoteco indicó en una entrevista con Primera Hora que dejó la televisión para dedicarse a cuidar a su progenitora, paciente de Alzheimer.

Las exequias de Mercedes Ochoteco García de la Noceda se informarán más adelante.