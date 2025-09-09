“Me trajo a la vida y yo la acompañé en su muerte”.

Así se manifestó la vocalista Choco Orta al notificar el fallecimiento de su mamá, Andrea Rodríguez Rivera. La madre de la salsera murió en sus brazos de causas naturales el pasado lunes en su residencia de Santurce. Tenía 91 años de edad.

“En esta última semana comenzó a presentar complicaciones de salud. Fue una guerrera. Murió en paz. Yo me siento fortalecida y agradecida, contenta por la vida que vivió mi madre. Siempre estuve a su lado, solía llevarla de paseo. Fue participé de mi momentos gloriosos”, explicó la cantante.

Añadió que, “no hay tristeza, sino paz y armonía, porque la cuidé no solo a ella, a mi padre también. Los dos murieron en mis brazos: mami en casa, papi el año pasado en el hospital. Qué más puedo pedir. Hoy están unidos en la casa del Señor”, sostuvo Choco Orta con evidente satisfacción, antes de ofrecer detalles a Primera Hora sobre las exequías de su madre.

“Estará expuesta el jueves 11 de septiembre, de 11:00 a.m. a 7:00 p.m., en la Funeraria Puerto Rico Memorial de Santurce. Ese mismo dia, a las 4:00 de la tarde, se celebrará un conversatorio en su honor. El sepelio se efectuará el viernes a las 10:00 a.m. en el cementerio de Villa Palmeras”.