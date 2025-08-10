Se apaga la voz de uno de los locutores más respetados y queridos del área sur, Héctor Meléndez Montes.

“El Súper Activo”, como era reconocido en el mundo radial, falleció el sábado en la noche, a sus 85 años de edad, a causa de un derame cerebral en el hospital, confirmó su hijo Javier Meléndez Steidel.

“Estamos sumamente tristes y consternados con la muerte de mi padre, todavia no salimos del asombro porque estaba muy bien. Él tenía un marcapaso. Pensamos que era un ataque al corazón, pero el doctor certificó que sufrió un derrame”, manifestó Meléndez Steidel a Primera Hora.

Héctor Meléndez Montes fue una de las grandes voces de la radio en el litoral sureste del País. Su voz, distintiva y articulada, aparte de su extensa trayectoria radial, le mereció un sinnúmero de reconocimientos, entre los que se destacan en el 1972 el Agüeybana de Oro como el mejor locutor del área sur de Guayama. Y tan reciente como en mayo del presente año, la organización Los Buenos de Patillas, Inc. y su fundadora, la doctora Ruthy Reyes, reconoció su labor radial en el mes nacional de la radio en el Club Rotario de Guayama.

Con más de 50 años de labor en su retiro de la radio, Héctor Meléndez Montes fue pionero en algunas de la estaciones donde trabajo, entre las cuales se destacan WXRF 1590 AM y Radio Caribe, ambas estaciones en Guayama; y WHOY 1210 AM, Radio Hoy de Salinas, la última emisora donde laboró y condujo por largos años el programa mañanero “El despertar de mi tierra”.

Meses antes a su muerte y desde su residencia, El Súper Activo concedió una entrevista (la cual se puede definir como su despedida) a J Music Studio, en la cual habló de su estado de ánimo y repasó su trayectoria radial.

“Me siento bien contento y realizado de haber sido pionero de la radio por muchos años. La radio es mi pasión y precisamente estamos en Mayo Mes Nacional de la Radio. Tuve la oportunidad de concer grandes locutores como Rey Francisco Quiñones, mejor declamador de brindis; Diego Acevedo, Rubén Cora Ramos, trabajó en WKAQ Radio; Manuel S. Olivencia (Super Cadena), Wigberto Baéz y Martín Colón ”Junior”, a quien agradezco la oportunidad que me brindó en su emisora Radio Hoy de Salinas”, manifestó Meléndez Montes en aquella pasada entrevista, en la que además celebró la notificación, por parte de la Asamblea Municipal de Guayama, que su nombre sería asignado a una de las calles del mencionado municipio autónomo.

“Siempre digo, ‘lo que me vayan a dar que me lo den en vida’, como canta en su canción El Gran Combo. Eso es un privilegio para mi”, dijo en su momento.

La partida del Héctor Meléndez Montes ha dejado una estela de tristeza en “La Ciudad Bruja” que lo vio crecer, entre familiares y amigos. El alcaldd, O’Brian Vázquez Molina, lamentó su muerte y envió un mensaje solidario a sus familiares.

Por su parte, Conchi León, gerente ejecutiva de la emisora Radio Caribe 1540 AM y 106.5 FM, le rindió tributo póstumo con la dedicatoria del programa “Domingo Espectacular de Recuerdo”, el cual Héctor Meléndez Montes moderó en sus comienzos.