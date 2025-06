La familia del chef Miguel Campis Ramírez acudió a las redes sociales una vez más para pedir oraciones por el experto en gastronomía que sufre de cáncer de páncreas.

Una familiar de Campis compartió una imagen en la que informaron que este atraviesa un “quebranto de salud significativo”, por lo que pidieron el respaldo de sus seguidores.

“Con profundo respeto y gran esperanza, queremos informar al pueblo de Puerto Rico que nuestro querido Chef Miguel Campis, tan admirado y apreciado por su talento, calidez humana y aportación a la cultura gastronómica de nuestro país, está atravesando un quebranto de salud significativo”, lee la comunicación.

“En estos momentos difíciles, él se encuentra dando una valiente batalla por su recuperación. Sabemos que ha tocado muchas vidas a través de su pasión, su ejemplo y generosidad, y por ello acudimos al corazón del pueblo puertorriqueño para pedirles unirse en oración por su pronta mejoría”, culmina la misiva.

Campis llegó a compartir su diagnóstico el pasado 25 de abril en uno de los programas de Wapa TV, canal en el que lleva compartiendo sus recetas por más de 20 años.

“Por muchos años, yo he estado aquí compartiendo energía positiva, mis recetas, mis historias, mis loqueras, pero ahora me toca una batalla contra el cáncer, el cual yo necesito que ustedes me den de esa misma energía de vuelta para yo poder cubrir y luchar contra esto”, sostuvo el chef en el espacio de “Pégate al mediodía” junto a la copresentadora Jailene Cintrón.

A semanas de darse el diagnóstico, la familia del profesional culinario abrió una cuenta en GoFundMe, donde llegaron a recaudar sobre $30,000 para atender los gastos relacionados al tratamiento médico.

“Sabemos cuánto ha significado Chef Campis para sus fans y la comunidad gastronómica. Ahora es nuestro momento de estar para él”, lee el mensaje de la campaña.