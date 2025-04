El colapso del techo de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo, República Dominicana, sigue dejandoo noticias desgarradora.

Fue durante una presentación del reconocido merenguero Rubby Pérez, que el techo de la estructura se vino abajo, lo que provocó la muerte de muerte de más de 220 personas personas, entre ellas el artista. Medios dominicanos afirman que se trata de la mayor tragedia del siglo en el vecino país.

Una de las víctimas fatales de la tragedia fue un familiar de Génesis Suero, reportera del programa En Casa con Telemundo y exconcursante en el 2021 del reality Nuestra Belleza Latina..

A través de sus redes sociales, Suero había solicitado ayuda a sus seguidores para localizar a su pariente, quien había sido reportado como desaparecido tras el siniestro.

“Mis familiares me acaban de informar que tenemos un pariente —primo de mi padre— que no aparece. Viajó desde Boston con su novia y ambos estaban en la fiesta. Ella logró salir a tiempo, ya que él fue al baño justo antes de marcharse del Jet Set. Desde entonces no sabemos nada de él. Por favor, cualquier información comuníquense a los números de contacto. Muchas gracias”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la periodista confirmó tristemente en la madrugada del jueves que su familiar, Gustavo Noel Suero, fue encontrado sin vida entre los escombros.

“Muchas gracias a todos los que nos escribieron con la esperanza de que Gustavo estuviera vivo, tras circular algunos videos en redes donde su hermana sale corriendo a buscarlo debido a una falsa alarma. Pero lamentablemente ese no fue el caso. Gustavo fue sacado sin vida de los escombros a la 1 a. m.”, expresó.

Suero dijo que Gustavo será recordado “por la sonrisa y la alegría que lo caracterizaban”.

Diversas personalidades reaccionaron con muestras de solidaridad y apoyo a la periodista.

“Lo siento mucho, Dios les dé mucha fortaleza”, comentó la dominicana Clarissa Molina. Mientras, la boricua Giselle Blondet escribió: “Qué pena, mi amor. Lo siento mucho. Te envío un abrazo”.

La cifra de muertos en la tragedia de Santo Domingo aumentó este sábado a 225 luego de que cuatro personas, que fueron hospitalizadas luego de ser rescatadas entre los escombros, fallecieran.

También informaron que 189 personas fueron rescatadas con vida de los restos del popular lugar, situado en Santo Domingo, la capital. Más de 200 resultaron heridas, de las cuales 15 aún están hospitalizadas, entre ellas, cinco en estado crítico.

La madrugada del martes, el techo del club nocturno Jet Set se derrumbó durante un concierto de merengue. Entre los que disfrutaban de la música en vivo cuando ocurrió el desastre había políticos, atletas y un diseñador de moda.

La mañana del sábado, aún había personas en un instituto forense esperando el regreso de los cuerpos de sus seres queridos. Más tarde, las autoridades de salud informaron que los 225 cuerpos habían sido entregados a las familias de las víctimas.

El ministro de Salud, Víctor Attalah, dijo el sábado a los periodistas que hubo un retraso en la identificación de las víctimas porque la mayoría de ellas tuvo que ser identificada mediante datos biométricos.

Entre las víctimas identificadas hasta ahora están los exjugadores de las Grandes Ligas de Béisbol Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera. Nelsy Cruz, la gobernadora de la provincia noroeste de Montecristi, cuyo hermano es el siete veces All-Star de la MLB Nelson Cruz, también falleció.

Las autoridades señalaron que es demasiado pronto para determinar las causas del derrumbe, aunque los fiscales visitaron la escena el jueves después de que los equipos de rescate comenzaran a empacar y retiraran el equipo pesado.

El jueves, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje asistieron al sepelio del cantante Rubby Pérez en el Teatro Nacional de Santo Domingo. Pérez actuaba en el escenario del abarrotado club Jet Set la madrugada del martes cuando comenzó a caer polvo del techo y, segundos después, éste se derrumbó. Dolientes vestidos de negro y blanco entraron en el teatro y algunos lloraron mientras se reproducía una grabación de Pérez cantando el himno nacional.