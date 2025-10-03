Tras una larga trayectoria siendo uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas, específicamente de la cadena Televisa, la actriz Erika Buenfil posó por primera vez desnuda, a sus 61 años.

Famosa por papeles en títulos como Angélica, Amor en silencio, Marisol y Tres mujeres, la artista es uno de los nombres más famosos no solo en su natal México, sino también en Latinoamérica.

Buenfil no lo pensó mucho para posar para la cámara fotográfica sin ropa. Afirmó que si lo analizaba, no se animaría.

De acuerdo con el sitio Univisión, las fotos de la intérprete las tomó Uriel Santana, quien montó una exposición con imágenes de Buenfil y de otras famosas.

Por años, Erika se negó a posar de esta manera, incluso cuando estaba joven. “No me dejó ponerme nada, solo me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas”, dijo la actriz a Univisión y agregó que en la imagen no hubo edición.