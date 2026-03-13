La empresaria y figura del programa de telerrealidad The Real Housewives of Pretoria, Melany Viljoen, fue arrestada junto a su esposo, Petrus Viljoen, tras ser acusados de participar en un esquema de robo en un supermercado de la cadena Publix en el sur de Florida.

De acuerdo con reportes policiales, la pareja fue detenida el 10 de marzo por agentes en Boca Raton, cuando circulaban en una camioneta Range Rover negra que presuntamente habría sido utilizada durante los robos. Ambos enfrentan cargos por hurto en coordinación con otra persona y permanecen detenidos con una fianza de 10,000 dólares cada uno.

Melany y esu esposo. ( Palm Beach County Sheriff Office )

Las autoridades señalan que el matrimonio habría sustraído más de 5,300 dólares en productos de una tienda Publix ubicada en South Federal Highway, en hechos que habrían ocurrido entre agosto de 2025 y marzo de 2026.

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Según la investigación, las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a la pareja utilizando una táctica conocida como “cambio de etiquetas”, que consiste en escanear códigos de barras de productos más baratos en lugar de los artículos reales de mayor precio.

Los vídeos también mostrarían a los sospechosos saliendo del supermercado con carritos llenos tras pasar por las cajas de autopago.

De acuerdo con los investigadores, un análisis de las grabaciones y de los registros de transacciones reveló que 392 artículos no fueron escaneados correctamente, de los cuales 369 aparecen claramente en las imágenes de seguridad.

La policía indicó que la pareja habría dividido roles durante los supuestos robos: mientras Petrus presuntamente distraía a los empleados del establecimiento, Melany realizaba las compras utilizando las etiquetas alteradas.

Durante el interrogatorio, ambos reconocieron ser las personas que aparecen en los vídeos de vigilancia. Sin embargo, Viljoen declaró que actuó por su cuenta y sin la participación de su esposo, aunque los investigadores sostienen que las pruebas apuntan a que ambos estuvieron involucrados.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades revisan otras posibles incidencias similares en la zona.