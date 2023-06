No solo los más pequeños sino quienes crecieron viendo las películas animadas de Barbie y queriendo obtener cada una de las muñecas y sus accesorios están ansiosos por el estreno de la producción en live action, protagonizada por Margot Robie y Ryan Gosling, que llegará a las salas de cine el próximo 20 de julio.

Entre tanto, muchos recordarán ‘la casa de ensueño Malibú’ de Barbie, que ahora lanzan en la vida real como estrategia de marketing. Así es, ahora podrá hospedarse en la casa de Barbie, según lo confirmó la empresa Airbnb.

En su página web, Airbnb señala que en la casa –ubicada en Malibú, California, Estados Unidos- se pueden hospedar máximo 2 huéspedes, tiene una habitación, una cama y un baño privado. Además, el lugar ofrece vista al océano y piscina.

El anfitrión de la casa es Ken y se puede reservar a partir del 17 julio de este año para dos estadías -que serán gratuitas- de una sola noche el 21 de julio y el 22 de julio de 2023, que coinciden con el estreno de la película. “¡Te damos la bienvenida a mi Kendom! Mientras Barbie está fuera, me entregó las llaves de su casa de ensueño de Malibú este verano y mi habitación podría ser tuya para pasar la noche”, es el mensaje que Ken les deja a los huéspedes.

La casa mantiene el característico color rosa que identifica a Barbie. En esta, podrá ver el impresionante closet de Ken, mostrar sus mejores pasos en la pista de baile, relajarse junto a la piscina infinita y hasta tener una serenata con la guitarra de Ken.

“Situada a lo largo de la impresionante y fotogénica costa, Malibu DreamHouse es un santuario de surfistas soleado rodeado de playa, playa y más playa, tal y como me gusta. He decorado el lugar con un poco más… ¡bueno, yo! ¡Soy más que playa! Mis cosas de vaquero son geniales. ¡Y caballos! Guitarras, juegos y más. Y por supuesto, patines, porque literalmente no voy a ninguna parte sin ellos”, agrega el anfitrión en la descripción.

Los huéspedes son responsables de su llegada hasta Malibú. En el sitio web también indicaron que Airbnb hará una donación única a Save the Children para celebrar la llegada de la película a los cines y honrar el empoderamiento de las niñas. “Save the Children proporciona recursos de aprendizaje y apoyo a niños, familias y comunidades en más de 100 países para fomentar la confianza de las niñas y ayudarlas a destacar en la escuela, lo que garantiza que todos tengan la misma oportunidad de lograr el éxito”, resaltaron.