Como una relación muy tóxica que le causó mucho sufrimiento, así describió “La Bichota”, Karol G, su relación con el reguetonero boricua Anuel AA en su nuevo documental ‘Mañana fue muy bonito‘, que estará disponible en Netflix a partir del próximo jueves.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza”, relató Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la estrella urbana colombiana en el documental, que sigue el desarrollo de su carrera desde sus inicios.

‘Mañana fue muy bonito’ es una producción de Netflix sobre la vida de la cantante. El documental muestra cómo fueron los inicios de Karol G en Medellín hasta su gran éxito a nivel mundial.

Además, sigue a la paisa a lo largo de su gira ‘Mañana será bonito’. Según se ve en el adelanto publicado por la plataforma de ‘streaming’, “es una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino”.

Las revelaciones sobre la relación de la reguetonera con Anuel AA y su ruptura, trascendieron durante una premier del documental celebrada el miércoles en el Museo de Arte Moderno de Medellín, que contó con la presencia de la cantante, figuras públicas, amigos y hasta seguidores de la paisa, según reseñó el periódico colombiano El Tiempo.

Los asistentes al evento pudieron ver escenas exclusivas con anticipación. Una de estas se ha hecho viral, ya que muestra cómo se sentía Karol G tras su ruptura con Anuel AA.

“Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, narra “La Bichota” en la cinta. Luego, la intérprete de ‘Mientras me curo del cora’ contó cómo hizo para sanar. De acuerdo con sus declaraciones, el dolor le sirvió para componer muchos temas musicales.

“Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, dijo.

La relación de Karol G y Anuel AA

Karol G y Anuel AA se conocieron en 2018 tras colaborar en la canción ‘Culpables’. Un año más tarde confirmaron que eran pareja, y en abril de 2019, durante los premios Billboard de la Música Latina, Karol G lució un anillo de diamantes, anunciando así su compromiso con el cantante puertorriqueño.

La relación terminó en 2021, aunque en ese momento no se revelaron muchos detalles. Anuel aseguró que fue una separación amistosa, pero la paisa indicó en su documental que sufrió bastante tras la ruptura.

En la actualidad, la cantante mantiene un noviazgo con el cantante colombiano Feid. Se han convertido en la pareja favorita de muchos, pues en ningún momento han dudado en demostrar públicamente el amor que sienten.