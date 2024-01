La cantante y actriz cubarriqueña Flor D’Loto fue galardonada con el Premio Extraordinario Internacional en la 5ta edición de los Miami Latino Magazine 2024, celebrados la noche del domingo en el teatro Manuel Artime de la “Ciudad del Sol”.

“Agradezco profundamente este premio, el cual dedico desde lo más profundo de mi corazón a mi querida amiga Miriam Alonso, quien murió anoche en mis brazos”, manifestó entre sollozos.

En la actividad, producida por Paulina Fátima Aly, también fueron reconocidos con el premio “Trayectoria”, el actor cubano Roberto Escobar y el cantante boricua Kandelo.

La apertura de los MLMTV Awards 2024 estuvo a cargo de su fundadora, Aly, y Cornells Crews, Jr.

Hiphop Jibarito y su grupo tuvo una participación especial. El cantante Rony Vargas interpretó el himno de la Fundación Sobrevivirás, entidad benéfica dedicada a ayudar a niños con discapacidad en toda Latinoamérica.

El Premio Orgullo Latino fue otorgado a La Munne y Pedro Caro; el Premio Extraordinario Internacional recayó en las figuras de Javier Luis y Lourdes Libertad. Además, fueron premiados y reconocidos el cineasta cubano Lilo Vilaplana, Raudel Escuadrón, Marytrini, Mirtha Medina, René de León, Osvaldo Rodríguez, Berni Nash, Paco Aguilera, Charlie González y el Gallito del Son y su Septeto. Como artistas invitados estuvieron Carlos Boy y Franroi.

Una de las partes más emotivas de la premiación se produjo con el segmento de la Fundación Sobrevivirás, momento en el que se proyectó en el escenario pietajes de testimoniales de niños con discapacidad, agradeciendo a la organización y luciendo sus mejorías físicas.

Otro momento que arrancó lágrimas del público fue el que se dedicó al autismo, cuando se presentó un video musical con el tema “Aquí siempre estaré” , compuesto por Ruddy Pérez e interpretado por la reconocida cantante cubana Mirtha Medina.

En la actividad se puso de manifiesto la situación por la que atraviesa el pueblo cubano bajo el régimen castrista y su lucha por la liberación.

Flor D’Loto, en un aparte, reveló a Primera Hora que como parte de sus resoluciones de nuevo año se presentará en concierto en la Isla, en celebración de más de medio siglo de carrera.

“Si algo me hace falta para llenar mi vida de alegría es regresar a Puerto Rico, que es mi segunda patria, donde tengo tanta gente linda que me quiere y espera. Mi única tristeza es que no encontraré a mi amiga, Sandra Zaiter; pero hay otros amigos que quiero y abrazaré”, afirmó.

Añadió que, “celebré aquí en Miami mis 60 años de carrera con dos conciertos espectaculares y ahora llegó el momento de reencontrarme con mi hermoso público boricua. ¡Puerto Rico nos vemos pronto!”, sostuvo con gran entusiasmo la guapa artista de ojos verdes.