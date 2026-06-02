George López conoce cómo sacarle punta en los escenarios a lo que es la vida diaria de un latino en los Estados Unidos con un mordaz sentido de humor. Desde exponer el desafío de luchar por un futuro próspero, el corre y corre de criar una familia con pocos recursos hasta sobrevivir en una sociedad que impone expectativas inalcanzables, el artista de 65 años ha logrado conectar con un público diverso que ha abrazado su estilo irreverente, sin tapujos y con mucho corazón.

El veterano comediante llegará a Puerto Rico para encender el Coca-Cola Music Hall con su espectáculo “ALLLRIIIIGHHTTT!” el próximo 13 de junio, donde promete traernos mucha risa e improvisación.

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El humorista compartió su entusiasmo de regresar a la Isla del Encanto para realizar su primera presentación en vivo, algo que le entusiasmaba hacer desde el 2023, cuando participó en el rodaje de la película “Blue Beetle” del director boricua Ángel Manuel Soto, asegurando que ese periodo lo hizo enamorarse de las playas, la calidez y generosidad de los boricuas, y la comida.

“Desde el año 1979 empecé en la comedia y estaba preocupado de que la gente no se identificara con mis ocurrencias, como contarles de mi crianza con mis abuelos, ser invitado en bodas realizadas en patios de las casas y como tu propia familia te señalaba y te pegaba el vellón por algún defecto. La moraleja aquí es que entre más auténtico era lograba la reacción del público que me estaba conociendo, ahí era que estaba la clave para salir adelante”, compartió el actor en entrevista virtual con Primera Hora. “Sabemos que el ‘bullying’, o la burla constante, puede ser un problema que enfrentamos como niños, pero yo fui de esos que dije: ‘mira, nosotros sufrimos más de ‘bullying’ en nuestras casas... o sea, que mis compañeritos de clase fueron más suaves conmigo, y cuando encontré que esos comentarios estaban conectando con los espectadores, pues no paré”, destacó el artista.

Ahora, López celebra un legado en los medios de comunicación con el que no tiene miedo de resaltar las luces y sombras de la experiencia hispana en terreno estadounidense, como lo hizo en la comedia “George López”, la exitosa serie que protagonizó y produjo del 2002 al 2007, así como en “López vs. López”, la serie de NBC en la que compartió en pantalla chica con su hija Mayan por tres temporadas.

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“El mundo ha enfrentando momentos difíciles y nos hemos podido levantar, y lo malo se corrige con el tiempo, pero tampoco debemos darle la espalda a nuestros hermanos por cómo se ven. Y si encuentras formas de bromear con lo sucedido, como ver cómo el presidente Donald Trump se encuentra remodelando una casa que no le pertenece, y no tiene los permisos, y está por encima de su presupuesto, y aún así se cree el más inteligente y más fuerte... Se nota que no se crió con unas tías latinas, porque créeme, yo tengo mi autoestima mejor porque nada era peor que decir: ‘oye, he aumentado de peso’, y una de ellas salga y te diga: ‘¡sí, lo vemos!’“, expresó.

El californiano de padres mexicanos también aseguró que la experiencia lo ha llevado a asumir posturas claras y reconocer lo que necesita hacer para defender lo que su comunidad ha contribuido al país, y lo que es necesario ejercer para no repetir tragedias del pasado.

“Entiendo que hay una subestimación de la cultura nuestra y hay algunos que se creen que pueden llegar y hacer lo que quieran con nosotros, sin saber que nosotros mantenemos corriendo una nación, y lo hemos hecho desde cero. Tenemos nuestro lugar aquí también”, manifestó.

“Necesitamos identificarnos como personas compasivas. ¡Que se vaya al diablo cómo te veas! Lo que estamos viviendo en estos momentos no está bien, especialmente en Hollywood, donde la gente no habla mucho porque tienen miedo a perder sus comodidades. Eso no importa ya, estamos en un punto crítico”, agregó.

Los boletos para “ALLLRIIIIGHHTTT!” están disponibles en Ticketera.