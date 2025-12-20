La supermodelo Gisele Bündchen vuelve a dar el sí al amor eterno tras casarse “en secreto” con su novio de más de dos años de relación, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

Según TMZ, la pareja contrajo nupcias a principios de diciembre en una íntima ceremonia que celebraron en su hogar en Florida, rodeado de un grupo pequeño de familiares y amigos.

Aunque algunos medios aseguran que esto se trató de un evento “secreto”, la conocida revista de farándula asegura que sus allegados conocían de los planes de casamiento entre la entonces ángel de Victoria’s Secret y empresario brasileño.

La boda se produjo a 10 meses que Bündchen volviera a convertirse en madre de otro niño con su ahora esposo, sumando un integrante más a su familia, donde ya cuenta con sus hijos Benjamín, de 15 años, y Vivian, de 12, ambos producto de su pasada relación con la ex-estrella de fútbol, Tom Brady.

Este enlace también se da a más de tres años de darle fin a su matrimonio de 13 años con el histórico quarterback de la Liga Nacional de Fútbol, lo que lleva a la también emprendedora a darle rienda suelta a un nuevo capítulo en su vida.