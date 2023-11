La presentadora de televisión Giselle Blondet compartió en sus redes sociales que terminó en sala de emergencias luego de padecer un malestar físico, lo que la llevó a recibir asistencia médica.

“Me siento peor hoy así que regresé para hacerme mi examen otra vez y, si Dios quiere, va a estar negativo. Pero estoy haciendo este video porque pienso que aunque tengamos un catarro, debemos revisarnos como responsabilidad para no enfermar a los demás, no contagiar a las demás personas”, expresó desde la sala de emergencias”, expuso la animadora, quien no llegó a asistir ayer, miércoles, al programa “La mesa caliente” de Telemundo,

PUBLICIDAD

Sin embargo, en horas de la madrugada, la también actriz ofreció una actualización en sus redes sociales sobre la enfermedad que le diagnosticaron luego de su visita a la sala de urgencias.

“Aquí estoy, lo que tengo es el flu”, expresó Blondet, en un video que compartió en su cuenta de Facebook, al tiempo que agradeció a sus seguidores y personas que le han escrito y llamado tras este percance de salud.

“Nada, es cuestión de descansar y cuidarme, y eso es lo que estoy haciendo, los quiero mucho, y les agradezco de verdad, de corazón, todo el cariño”, concluyó.