La cantante Gloria Trevi no pudo evitar las lágrimas al recordar a su fallecida hija Ana Dalay durante una conferencia de prensa para promover la docuserie “La Trevi sin filtro”.

La artista dio a luz a la niña en 1999, producto de su relación con el productor Sergio Andrade. De acuerdo con Us Weekly en Español, la pequeña habría fallecido en Brasil del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL), conocido también como “muerte de cuna”, a un mes de nacida.

“Yo celebré el 10 de octubre 26 años de que ella está en mi existencia, porque no es que se haya ido y haya desaparecido de mi vida”, dijo con voz quebrada en el video compartido por “Despierta América”. “No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera. Pero sigues adelante y yo sigo adelante porque siento dentro de mí que ella me abrió los ojos y que lo hizo para que yo fuera feliz”, dijo en conferencia de prensa.

En el encuentro con los medios interpretó un fragmento de la canción “Un abrazo”, que escribió en su memoria.

“La Trevi sin filtro” estrenará el 24 de octubre a través de ViX. Además del tema de su hija e incidencias de su pasada relación con Andrade y otros escándalos, el documental expone revelaciones sobre su esposo, Armando Gómez, y la crianza de sus dos hijos, según publicó con Us Weekly en Español.