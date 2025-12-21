La productora y ahora corredora de bienes raíces Grace Marie Herger contrajo nupcias el viernes con el director musical y profesor Julio Badillo en una ceremonia civil íntima oficiada por la licenciada Melanie Maffuz.

La bendición de los los actos matrimoniales estuvo a cargo de Ernesto Badillo, sobrino del novio, quien leyó de la Biblia los versículos del 1 al 8 de la 1ra Epístola a los Corintios, los que se resalta la importancia del amor.

Los padrinos de la boda fueron Rodrigo Urrutia y su esposa Ana Sofía García, hija mayor de Grace Marie, padres de los niños Matteo y Noah Urrutia, quienes portaron los anillos matrimoniales.

8 Fotos Se casó con el director musical y profesor Julio Badillo en una ceremonia íntima junto a familiares y amigos.

En un aparte con Primera Hora, Grace Marie, quien lució un hermoso traje rosa viejo con un escote cubierto con velo blanco, manifestó su emoción.

“Me caso enamorada y sumamente feliz. Cuando conocí a Julio y comenzamos a salir sabía que era el hombre con quien quería unir mi vida para siempre. Me enamoró su manera de ser, cariñoso y bien comprometido; un ser humano especial, con muchos detalles”, sostuvo Grace Marie, antes de revelar que hacía mucho tiempo no tenía una gran celebración.

“No lo puedo creer. No había tenido una fiesta tan linda acompañada de mi familia y mejores amigos de Puerto Rico y la familia de mi esposo, que vinieron de Estados Unidos. Agradezco a Dios tanta bendición”, sostuvo.

El novio, por su parte, contó los detalles de cómo conoció a su ahora esposa.

“Fue en la Fundación Nacional para la Cultura Popular del Viejo San Juan, en un concierto de Anexo 3 dedicado al productor del recordado trio, Alfred D. Herger. Desde ese momento senti que era una mujer completa y de familia. Tuvimos dos años y medio de relación hasta llegar a este momento que nos hemos jurado estar juntos en la salud y enfermedad hasta que Dios diga”, dijo. “Nos hemos encontrado en una etapa de excelencia, perfecta, en la adultez, donde cada cual ya tuvo toda la experiencia del mundo. Lo pasado pasó y ahora nos toca vivir nuestro momento y ser felices por siempre”.

El exproductor de televisión Alfred D.Herger no pudo ocultar su alegria de ver casada a su hija.

“Me siento muy contento. Grace tiene derecho a su felicidad. Está con el hombre que era para ella. Yo lo adopté legalmente. De mi herencia le van a tocar algunos LP”, dijo con jocosidad.

Luego de los actos protocloares, los novios se trasladaron al restaurante Casa Manolo de Santurce, donde en una mesa elegantemente decorada por Girem Muñiz los aguardaba una decena de amigos, con quienes compartieron una deliciosa paella.

Un momento de chispa y alegría entre las amigas presentes se sucitó cuando Grace Marie seleccionó sus damas de honor: Yezmin Chardón, Frances Liceaga y Zeny y Zory Beveraggi.

El lugar se impregnó de romance con las armoniosas voces de Rafy Disdier y su trío Bahía. “El día que me quieras”, “Solamente una vez”, “Madrigal” y “Contigo aprendí“ fueron apenas algunas de las canciones que la agrupación interpretó para los recién casados. Las cantantes Zeny y Zory se unieron luego para interpretar ”Somos novios” y “Acompáñame”.