Guillermo José Torres celebra el Día de las Madres con anuncio especial
Esto reveló en su cuenta de Facebook.
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El periodista Guillermo José Torres, hijo, aprovechó la celebración del Día de las Madres para anunciar que próximamente se convertirá en padre por segunda ocasión.
“Hoy celebramos a la reina de la casa por partida doble… La familia se agranda”, escribió en Facebook el reportero y ancla de NotiCentro 11AM al compartir varias fotografías junto a su esposa, la licenciada Tanishka Colón, y su hija, Elena Isabel.
Aunque el comunicador no reveló explícitamente el sexo del bebé, incluyó en la publicación el hashtag #BabyGuillermo.
La primogénita de la pareja nació en diciembre de 2022. Torres y Colón contrajeron matrimonio dos años después.