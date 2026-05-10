El periodista Guillermo José Torres, hijo, aprovechó la celebración del Día de las Madres para anunciar que próximamente se convertirá en padre por segunda ocasión.

“Hoy celebramos a la reina de la casa por partida doble… La familia se agranda”, escribió en Facebook el reportero y ancla de NotiCentro 11AM al compartir varias fotografías junto a su esposa, la licenciada Tanishka Colón, y su hija, Elena Isabel.

Aunque el comunicador no reveló explícitamente el sexo del bebé, incluyó en la publicación el hashtag #BabyGuillermo.

La primogénita de la pareja nació en diciembre de 2022. Torres y Colón contrajeron matrimonio dos años después.