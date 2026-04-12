Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, se sinceró con sus fans a través de un video en el que dio a conocer que fue diagnosticado con la enfermad de Parkinson; también dijo sentirse afortunado, debido a que esta le fue detectada de forma oportuna, por lo que podría seguir presentándose con la banda en los conciertos que ofrecerán en mayo y junio.

Tom Dumont el guitarrista de #NoDoubt ha contado a sus seguidores en redes que padece Parkinson pero no le ha impedido tocar y está ensayando para las presentaciones en la Sphere de Las Vegas este año. pic.twitter.com/DMj3gkFAuN — Alberto Marchena Jr. (@marchenajr) April 12, 2026

Con un semblante sereno, el músico se sentó frente a la cámara, expresándole a sus fans que tenía una noticia que darles, sólo después de agradecerles por todas sus demostraciones de amor, a lo largo de su trayectoria con la banda.

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“Sólo quiero saludarlos, en los últimos meses, he estado preparándome para los primeros shows de No Doubt, ha sido muy divertido ver hacia atrás; todas las fotografías y reaprendiendo algunas de las canciones, creando todos los videos que se verán en pantalla, todo eso me hace pensar en lo agradecido que estoy, el camino que mi vida ha tomado como músico durante todos estos años, a mi familia, amigos y escuchas, a ti y a todas las personas que han ido a nuestros conciertos todos estos años, gracias”.

Así, dio paso a hablar de su condición actual y, de hecho, Dumont eligió la conmemoración del Día Mundial del Parkinson para dar a conocer que la padece.

“La otra cosa que quería decirles tiene que ver con mi salud, desde hace unos años he estado experimentando una serie de síntomas, por lo que fui con mi doctor, fui con un neurólogo, me hicieron un examen y fue diagnosticado con temprana enfermedad de Parkinson”.

Pese a su fortaleza, el guitarrista reconoció que no era una situación sencilla y que, desde que conoció su diagnóstico, se ha enfrentado a una batalla diaria, de la que hablará más hondamente en el futuro.

“Ha estado siendo una lucha, una lucha cada día, haré otro video con detalles sobre el Parkinson”.

Aún frente a la adversidad, Tom dijo a sus fans que tenía una buena noticia, pues a pesar de que la enfermedad de Parkinson se caracteriza por desestabilizar las capacidades motoras y la rigidez, su diagnóstico temprano le permitirá seguir tocando con No Doubt.

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“Aún puedo seguir tocando música, aún puedo seguir tocando la guitarra, lo he estado haciendo muy bien y, la otra cosa es que me he estado sintiendo muy inspirado por tantas personas allá afuera, que hablan de su padecimiento, a través de sus redes sociales y creo que eso ayuda a clarificar todo el estigma y también conocer la importancia de la prevención y la investigación”.

Uno de sus compañeros de agrupación, Tony Kanal, comentó la publicación con un emotivo mensaje:

“Te amo más allá de las palabras, amigo mío, no puedo esperar a subir al escenario contigo otra vez”.

Dumont mostró entusiasmo de reencontrarse, en poco tiempo, con sus fans, pues él y la banda están por dar comienzo a su residencia en la Sphere de Las Vegas, donde tienen programados shows el 6, 8, 9, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 27, 29 y 30 de mayo -todos ellos-, con los boletos agotados y también los días 3, 5, 6, 10, 12, 13 de junio.