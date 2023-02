En días pasados ha crecido la polémica alrededor del cantante de reguetón Anuel AA, luego de que Melissa Vallecilla asegurara que tiene una hija que es del puertorriqueño.

En un primer momento el artista dijo en un live a través de su cuenta de Instagram que si la idea de esta mujer era sacarle dinero estaba equivocada.

“”Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina, porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro*** para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma, porque ese tiro te salió por la cu***”, aseguró.

Sin embargo, a su paso salió la colombiana, quien se defendió de los ataques de Anuel y dijo que era un hablador.

“Lo que sos es un hablador. Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de tu hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí sí quedas bien pisoteado! Ahí tienen al ‘muy real’”, escribió en sus redes sociales.

Pues bien, ahora la colombiana de 28 años volvió a encender la polémica luego de una entrevista con Telemundo, en la que detalló cómo conoció al reguetonero.

Vallecilla, quien nació en Estados Unidos pero tiene raíces colombianas, aseguró que el cantante es igual de simpático como en sus redes sociales, y eso la cautivó.

En la entrevista la mujer habló sobre el embarazo y cómo sucedieron los hechos, y dijo que en el momento estaba planificando con el Dispositivo Intrauterino (DIU), conocido como ‘la T’.

Sin embargo, llamó la atención en el relato de la mujer que el Anuel no habría querido usar preservativo la noche en la que decidieron estar juntos: “Él no se protegió tampoco, él tenía su caja de preservativos y él no los quiso usar (...) No sé por qué”, dijo la mujer a Telemundo.