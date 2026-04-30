Jimmy Fowlie, guionista del icónico programa Saturday Night Live de NBC, informó el miércoles a través de Instagram que su hermana, Christina Downer, murió, cuatro meses después de reportar su desaparición.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) nos ha informado que Christina ha fallecido y que el caso ha pasado oficialmente de ser una desaparición a una investigación por homicidio”, escribió Fowlie en la red social.

“Nuestras oraciones para que la encontraran sana y salva se han transformado en oraciones para que se revele la verdad y los responsables rindan cuentas”, añadió.

En la publicación, Fowlie aseguró que hubo intentos de encubrir lo ocurrido tras la desaparición. “La(s) persona(s) en poseción de su teléfono lo usaron para ocultar su desaparición, pedir dinero y crear una historia falsa de que iba a desaparecer sin dejar rastro”.

“Comparto esto porque creo que quien sea el responsable busca borrarla de la historia por todos los medios posibles. Quiero dar a conocer su historia de la única manera que sé y expresar que era una persona maravillosa, muy importante en este mundo, especialmente para mí”, escribió.

El libretista culminó el mensaje con un llamado a posibles testigos a aportar información. “Creo que existe la posibilidad de que alguien que sepa algo encuentre el valor para denunciarlo. Mi hermana ya no puede defenderse, pero yo sí, y espero que tú también lo hagas”.