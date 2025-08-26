¡Sorpresa total y absoluta! Con un posteo en Instagram, Taylor Swift anunció que se casa con el jugador de la NFL Travis Kelce. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, expresaron en un posteo en el que además mostraron el anillo.

Mientras los fanáticos todavía procesaban el anuncio de The Life Of A Showgirl, el álbum número 12 de la cantante que saldrá el 3 de octubre, este martes 26 de agosto recibieron una noticia que los dejó literalmente sin palabras: el compromiso de la cantante y el deportista. El posteo que hicieron en Instagram incluyó imágenes de la propuesta de casamiento. Se pudo ver a Kelce de rodillas en un jardín repleto de flores blancas, rojas y rosas.

Sus expresiones de amor y felicidad lo dijeron todo. Posaron abrazados, con amplias sonrisas, y mostraron la lujosa joya que ahora Swift lleva en el dedo anular de la mano izquierda: una banda dorada con un imponente diamante en el centro.