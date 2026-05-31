La hija mayor de Jennifer López y Marc Anthony, Emme Muñiz, celebró este fin de semana su graduación de la escuela secundaria.

Aunque su padre no asistió a la ceremonia, la joven contó con la presencia de su hermano gemelo Max Muñiz y su antiguo hermanastro, Samuel Affleck.

Según Page Six, parece que Emme se graduó con un nuevo nombre: Oskar Muñiz. En marzo, una cuenta de Instagram dedicada a documentar las decisiones universitarias de los estudiantes de último año que se gradúan de Windward, nombró a Emme como “Oskar Muñiz” mientras revelaba sus planes de asistir a la universidad este otoño para estudiar artes de estudio y arte, detalló el medio.

La publicación presentaba una foto de la infancia junto con el logotipo de la futura universidad de Oskar.