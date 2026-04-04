Una serie documental estrenada en plataformas de streaming reúne el testimonio de Juan Pablo Escobar Henao, quien aborda distintos episodios de su infancia en el entorno del cartel de Medellín y menciona un plan atribuido a Pablo Escobar relacionado con el cantante Michael Jackson.

La producción Dear Killer Nannies: Criado por sicarios, estrenada el 1 de abril en servicios como Disney+ y Hulu, presenta en ocho episodios el relato de Juan Pablo Escobar Henao, identificado actualmente como Sebastián Marroquín. En este contenido se abordan aspectos de su vida durante su niñez en un contexto asociado al cartel de Medellín y a la dinámica familiar en ese entorno.

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En su testimonio, Marroquín describe su interés por Michael Jackson durante la adolescencia y sitúa una anécdota en 1988, cuando, en medio de la preparación de una celebración de cumpleaños, su padre habría considerado contratar al artista para una presentación privada en Colombia. De acuerdo con lo expuesto en la serie, esa propuesta incluía una intención posterior distinta a la presentación.

Detalles del testimonio presentado en la serie

Según el relato, el plan contemplaba el pago de hasta tres millones de dólares para la presencia del cantante, con la expectativa de recuperar esa inversión mediante un secuestro posterior. La motivación atribuida en la producción se relaciona con el rechazo que Pablo Escobar tendría hacia figuras representativas de Estados Unidos.

El testimonio también expone el efecto que esta situación tuvo en Juan Pablo Escobar Henao durante su adolescencia. En la serie, señala que decidió modificar su relación con el artista tras conocer el supuesto plan.

“Fue él mismo el que me hizo sentir que todo aquello que yo amara estaría en peligro”, señala en uno de los episodios, donde reflexiona sobre decisiones personales en ese contexto.

La producción indica que la iniciativa de traer a Michael Jackson a Colombia no se llevó a cabo. Según lo expuesto, la idea fue descartada luego de que Juan Pablo manifestara que había dejado de ser seguidor del cantante.

En declaraciones adicionales recogidas en el contexto de la serie, Marroquín afirmó: “Esta no es una serie de Pablo Escobar, es una serie de su hijo, de su familia, de lo que se vive al interior de una familia rodeada de violencia, de gente muy mala, y es una mirada única; el resto son burdas imitaciones”.